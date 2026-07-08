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Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης ενισχύουν τις υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης ενισχύουν τις υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 11:03
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

Οι παρεμβάσεις αφορούν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στην Κοζάνη, την Καστοριά και τα Γρεβενά και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιδρύματος, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Το τεχνικό έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Εστιών και Διοικητηρίου στα Κοίλα Κοζάνης και στα κτίρια Α και Β στα Γρεβενά και στην Καστοριά» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση κελύφους και στεγών, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση του φωτισμού με τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (BMS) και φωτοβολταϊκών συστημάτων για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,78 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν ενεργειακά περισσότερα από 20.700 τετραγωνικά μέτρα πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρεμβάσεις στις φοιτητικές εστίες και στα κτίρια εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος και την κατανάλωση ενέργειας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ανανέωσης των υποδομών του Ιδρύματος και ενίσχυσης του ρόλου του ως ενός σύγχρονου, βιώσιμου και εξωστρεφούς δημόσιου πανεπιστημίου, που επενδύει στην ποιότητα των σπουδών, της έρευνας και της φοιτητικής εμπειρίας.

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