Πανελλήνια έρευνα Μεϊδάνης: Σε φάση μετασχηματισμού ο ηλεκτρολογικός κλάδος στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Μεϊδάνη , με ηγετική παρουσία στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού και των τεχνολογικών λύσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Επαγγελματιών Ηλεκτρολογικού Κλάδου 2026 , η οποία διεξήχθη με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 επαγγελματιών εγκαταστατών από όλη τη χώρα. Η μελέτη αποτυπώνει με ακρίβεια τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν σήμερα τον ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο.

Η Μεϊδάνης πραγματοποίησε την έρευνα με στόχο να δώσει φωνή στους επαγγελματίες του κλάδου και να φωτίσει τις πραγματικές ανάγκες τους. Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια αγορά σε δυναμική κίνηση, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαχρονικές προκλήσεις.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 150 επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με το 53% να δραστηριοποιείται στην Αττική. Το 82% του δείγματος διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, ενώ το 59% επικεντρώνεται κυρίως σε οικιακές εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις. Πρόκειται για ένα ώριμο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του κλάδου, το οποίο προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και αξιοπιστία στα ευρήματα.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Αγορά σε ανοδική τροχιά: 9 στους 10 επαγγελματίες (90%) δηλώνουν τον όγκο των έργων τους αυξημένο ή σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνοντας μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης για την αγορά.

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού: Το νο.1 πρόβλημα της καθημερινότητας. Το 77% των επαγγελματιών δηλώνει ότι αδυνατεί να βρει εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό, γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη ακόμη και των επιχειρήσεων με αυξημένη ζήτηση.

Η ενεργειακή μετάβαση φτάνει στο εργοτάξιο: Πέρα από τις κλασικές ανακαινίσεις, ισχυρή αύξηση ζήτησης καταγράφουν τομείς όπως οι αντλίες θερμότητας και οι λύσεις θέρμανσης & ψύξης (26%), το έξυπνο σπίτι (Smart Home) (16%) και η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Χαρακτηριστικά, το 92% των επαγγελματιών ασχολείται ή σχεδιάζει να ασχοληθεί με την εγκατάσταση φορτιστών EV.

Αθέμιτος ανταγωνισμός: Το 94% θεωρεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (πιστοποιήσεις, έλεγχοι, ΥΔΕ) δεν προστατεύει επαρκώς τον αδειούχο εγκαταστάτη από τη «μαύρη» εργασία – ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους θεσμικούς φορείς.

Η ποιότητα παραμένει κριτήριο: Το 83% των επαγγελματιών εργάζεται αποκλειστικά με κορυφαία brands στο ραγοϋλικό και τους διακόπτες, υπερασπιζόμενοι την ποιότητα της εγκατάστασης παρά τις πιέσεις για μείωση κόστους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μεϊδάνη, κ. Νίκος Μεϊδάνης, δήλωσε: “Περισσότερα από σαράντα χρόνια δίπλα στον Έλληνα επαγγελματία ηλεκτρολόγο μας έμαθαν ότι ο κλάδος ξέρει να μιλάει, αρκεί κάποιος να τον ακούσει. Η έρευνα αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια ότι ζούμε σε μια εποχή μετασχηματισμού: ο κλάδος είναι σε ανάπτυξη, ωστόσο η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η ανάγκη υποστήριξης σε νέες τεχνολογίες αποτελούν προκλήσεις που η αγορά καλείται να αντιμετωπίσει συντονισμένα. Στη Μεϊδάνης, δεσμευόμαστε να σταθούμε δίπλα στους επαγγελματίες-συνεργάτες μας, επενδύοντας σε εκπαίδευση, ποιοτικά προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις που στηρίζουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την ανάπτυξή τους”.

Ολόκληρη η έρευνα, με τα σχετικά αποτελέσματα, είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μεϊδάνης meidanis.gr στο: https://www.meidanis.gr/media/wysiwyg/Library/Survey_Meidanis.pdf