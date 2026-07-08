ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Π. Παπασταματίου για τα fake news για την αιολική ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 15:57
ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/07/2026 - 15:53
Η Volton συνεχίζει να φωτίζει ό,τι αξίζει: Νέος Σταθμός η Σίκινος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 14:52
H METLEN γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:50
Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:27
Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/07/2026 - 13:52
Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/07/2026 - 13:06
Άη Στράτης: Το πρότυπο ενεργειακό νησί με ΑΠΕ έως 98%
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 12:26
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη ατόμου για περιβαλλοντική ρύπανση στο Καλοχώρι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/07/2026 - 12:01
Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης ενισχύουν τις υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 11:03
energyoutloud.gr: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 10:40
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν και επανέφεραν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
08/07/2026 - 10:12
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούνιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 09:33
Η ΕΤΕπ δανείζει 250 εκατομμύρια ευρώ στον Όμιλο Italgas για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/07/2026 - 09:11
Πανελλήνια έρευνα Μεϊδάνης: Σε φάση μετασχηματισμού ο ηλεκτρολογικός κλάδος στην Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 08:47
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Δημοσίευση της τρίτης Έκθεσης Βιωσιμότητας για το έτος αναφοράς 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 08:17
Στ. Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/07/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Μπορούν οι «δεδομένοι» να διασφαλίσουν το εθνικό συμφέρον;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/07/2026 - 08:06
Net Billing: Εκκρεμούν οι εκκαθαρίσεις για τα οικιακά φωτοβολταϊκά -Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 08:04
ETS: Τα έσοδα των ρύπων στο επίκεντρο ενόψει της αναθεώρησης- Στις 17 Ιουλίου το σχέδιο της Κομισιόν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/07/2026 - 08:00
Η κατανάλωση ενέργειας στις ΗΠΑ θα σπάσει νέα ιστορικά ρεκόρ το 2026 και το 2027
ΚΟΣΜΟΣ
08/07/2026 - 06:58
Οδηγός οικονομίας: Πώς να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 06:57
Άκης Σκέρτσος: Πόσο άλλαξε η Ελλάδα αυτά τα 7 χρόνια στην ψηφιοποίηση και την ενέργεια;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 15:59
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 15:17
ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στα τηλεφωνήματα-απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 14:52
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 14:21
Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Χορηγός και Πρωταγωνιστής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Γιορτή Ανακύκλωσης του ΕΟΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/07/2026 - 14:05
LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 13:54
Ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Η κυβέρνηση καταργεί το Εθνικό Ταμείο Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 13:24
Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας για τη δίκαιη μετάβαση της περιοχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 12:26

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πανελλήνια έρευνα Μεϊδάνης: Σε φάση μετασχηματισμού ο ηλεκτρολογικός κλάδος στην Ελλάδα

Πανελλήνια έρευνα Μεϊδάνης: Σε φάση μετασχηματισμού ο ηλεκτρολογικός κλάδος στην Ελλάδα
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 08:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Μεϊδάνη, με ηγετική παρουσία στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού και των τεχνολογικών λύσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Επαγγελματιών Ηλεκτρολογικού Κλάδου 2026, η οποία διεξήχθη με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 επαγγελματιών εγκαταστατών από όλη τη χώρα. Η μελέτη αποτυπώνει με ακρίβεια τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν σήμερα τον ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο.

Η Μεϊδάνης πραγματοποίησε την έρευνα με στόχο να δώσει φωνή στους επαγγελματίες του κλάδου και να φωτίσει τις πραγματικές ανάγκες τους. Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια αγορά σε δυναμική κίνηση, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαχρονικές προκλήσεις.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 150 επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με το 53% να δραστηριοποιείται στην Αττική. Το 82% του δείγματος διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, ενώ το 59% επικεντρώνεται κυρίως σε οικιακές εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις. Πρόκειται για ένα ώριμο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του κλάδου, το οποίο προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και αξιοπιστία στα ευρήματα.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Αγορά σε ανοδική τροχιά: 9 στους 10 επαγγελματίες (90%) δηλώνουν τον όγκο των έργων τους αυξημένο ή σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνοντας μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης για την αγορά.

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού: Το νο.1 πρόβλημα της καθημερινότητας. Το 77% των επαγγελματιών δηλώνει ότι αδυνατεί να βρει εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό, γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη ακόμη και των επιχειρήσεων με αυξημένη ζήτηση.

Η ενεργειακή μετάβαση φτάνει στο εργοτάξιο: Πέρα από τις κλασικές ανακαινίσεις, ισχυρή αύξηση ζήτησης καταγράφουν τομείς όπως οι αντλίες θερμότητας και οι λύσεις θέρμανσης & ψύξης (26%), το έξυπνο σπίτι (Smart Home) (16%) και η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Χαρακτηριστικά, το 92% των επαγγελματιών ασχολείται ή σχεδιάζει να ασχοληθεί με την εγκατάσταση φορτιστών EV.

Αθέμιτος ανταγωνισμός: Το 94% θεωρεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (πιστοποιήσεις, έλεγχοι, ΥΔΕ) δεν προστατεύει επαρκώς τον αδειούχο εγκαταστάτη από τη «μαύρη» εργασία – ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους θεσμικούς φορείς.

Η ποιότητα παραμένει κριτήριο: Το 83% των επαγγελματιών εργάζεται αποκλειστικά με κορυφαία brands στο ραγοϋλικό και τους διακόπτες, υπερασπιζόμενοι την ποιότητα της εγκατάστασης παρά τις πιέσεις για μείωση κόστους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μεϊδάνη, κ. Νίκος Μεϊδάνης, δήλωσε: “Περισσότερα από σαράντα χρόνια δίπλα στον Έλληνα επαγγελματία ηλεκτρολόγο μας έμαθαν ότι ο κλάδος ξέρει να μιλάει, αρκεί κάποιος να τον ακούσει. Η έρευνα αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια ότι ζούμε σε μια εποχή μετασχηματισμού: ο κλάδος είναι σε ανάπτυξη, ωστόσο η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η ανάγκη υποστήριξης σε νέες τεχνολογίες αποτελούν προκλήσεις που η αγορά καλείται να αντιμετωπίσει συντονισμένα. Στη Μεϊδάνης, δεσμευόμαστε να σταθούμε δίπλα στους επαγγελματίες-συνεργάτες μας, επενδύοντας σε εκπαίδευση, ποιοτικά προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις που στηρίζουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την ανάπτυξή τους”.

Ολόκληρη η έρευνα, με τα σχετικά αποτελέσματα, είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μεϊδάνης meidanis.gr στο: https://www.meidanis.gr/media/wysiwyg/Library/Survey_Meidanis.pdf

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ζήτηση λόγω ζέστης και η χαμηλότερη παραγωγή ΑΠΕ πυροδοτούν άνοδο στη χονδρική τιμή του ρεύματος
Η ζήτηση λόγω ζέστης και η χαμηλότερη παραγωγή ΑΠΕ πυροδοτούν άνοδο στη χονδρική τιμή του ρεύματος 07 Ιουλίου 2026
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούνιος 2026 08 Ιουλίου 2026
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση &amp; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούνιος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη

Γιάννης Τριήρης: Μπορούν οι «δεδομένοι» να διασφαλίσουν το εθνικό συμφέρον;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μπορούν οι «δεδομένοι» να διασφαλίσουν το εθνικό συμφέρον;

Στην Άγκυρα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου