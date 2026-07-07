Πώς να εξοικονομήσετε έως και 150 ευρώ με ένα απλό κόλπο στο πλύσιμο των ρούχων

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, όπως το πλύσιμο με κρύο νερό, προσφέρουν άμεση οικονομία και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον.

Στη σύγχρονη εποχή, η αναζήτηση τρόπων για τη μείωση των εξόδων του νοικοκυριού αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους από εμάς.

Αν και είναι ευρέως γνωστό ότι η διαχείριση των οικιακών συσκευών επηρεάζει άμεσα τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, συχνά υποτιμούμε το μέγεθος της διαφοράς που μπορεί να κάνει μια απλή αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες.

Μία από τις πιο ενεργοβόρες διαδικασίες στο σπίτι είναι, χωρίς αμφιβολία, η καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων.

Πρόσφατα, ειδικοί σε θέματα ενέργειας αποφάσισαν να αποτυπώσουν με ακρίβεια αυτή την πραγματικότητα, βάζοντας ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό δίπλα σε μια πολύ γνωστή συμβουλή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ψηφιακό εργαλείο εξοικονόμησης «House of Savings» της εταιρείας Florida Power & Light, η απλή επιλογή να γυρίσουμε τον διακόπτη του πλυντηρίου μας στο κρύο νερό μπορεί να επιφέρει μια εντυπωσιακή οικονομία.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή μπορεί να γλιτώσει ένα μέσο νοικοκυριό από έξοδα που αγγίζουν τα €150 ετησίως. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται σε μια μέση συχνότητα χρήσης, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 200 πλύσεις τον χρόνο.

Τρεις απλές συμβουλές για οικονομία

Πέρα όμως από την έξυπνη επιλογή της θερμοκρασίας, η σωστή λειτουργία των συσκευών παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας μοιράζονται μερικές ακόμα πολύτιμες και εύκολες συμβουλές, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα για να δούμε το κόστος των λογαριασμών μας να μειώνεται ακόμα περισσότερο:

Αποφύγετε τις μισές πλύσεις: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το πλυντήριο καταναλώνει την ίδια ακριβώς ενέργεια για να πλύνει ένα και μόνο ρούχο με το να λειτουργήσει με έναν πλήρη, γεμάτο κάδο. Επομένως, είναι προτιμότερο να κάνετε υπομονή μέχρι να συγκεντρωθεί μια ικανοποιητική ποσότητα ρούχων προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Προσοχή στην υπερβολική δόση απορρυπαντικού: Πολλοί πιστεύουν ότι το περισσότερο σαπούνι σημαίνει και πιο καθαρά ρούχα, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργεί τεράστιες ποσότητες αφρού μέσα στον κάδο. Αυτό αναγκάζει το πλυντήριο να δουλεύει πολύ πιο έντονα, να παρατείνει τους κύκλους ξεβγάλματος και τελικά να καταναλώνει αδικαιολόγητα περισσότερο ρεύμα.

Μην αμελείτε το φίλτρο του στεγνωτηρίου: Αν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο, ο καθαρισμός του φίλτρου για τα χνούδια μετά από κάθε χρήση είναι απαραίτητος. Ένα καθαρό φίλτρο επιτρέπει στον ζεστό αέρα να κυκλοφορεί χωρίς εμπόδια, με αποτέλεσμα τα ρούχα να στεγνώνουν πολύ πιο γρήγορα. Η λεπτομέρεια αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η παραγωγή θερμότητας ευθύνεται για το 90% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει η συγκεκριμένη συσκευή.

Υιοθετώντας αυτές τις απλές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές καθημερινές συνήθειες, πετυχαίνετε διπλό κέρδος. Από τη μία πλευρά, προστατεύετε τα υφάσματα των ρούχων σας από τη φθορά που προκαλεί η υψηλή θερμότητα και, από την άλλη, βλέπετε μια άμεση και ανακουφιστική διαφορά στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

Πηγή: wptv.com