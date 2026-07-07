Πώς να εξοικονομήσετε έως και 150 ευρώ με ένα απλό κόλπο στο πλύσιμο των ρούχων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άκης Σκέρτσος: Πόσο άλλαξε η Ελλάδα αυτά τα 7 χρόνια στην ψηφιοποίηση και την ενέργεια;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 15:59
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 15:17
ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στα τηλεφωνήματα-απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 14:52
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 14:21
Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Χορηγός και Πρωταγωνιστής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Γιορτή Ανακύκλωσης του ΕΟΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/07/2026 - 14:05
LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 13:54
Ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Η κυβέρνηση καταργεί το Εθνικό Ταμείο Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 13:24
Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας για τη δίκαιη μετάβαση της περιοχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 12:26
Σύλληψη 52χρονης για ρευματοκλοπή σε κατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 11:54
Φρ. Παρασύρης: «Φτωχός συγγενής» της Κυβέρνησης το Ηράκλειο απέναντι στον εφιάλτη της λειψυδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 11:25
Στην Άγκυρα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 10:43
ΜETLEN: Έκτη (6η) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 10:19
Π. Κουκουλόπουλος σε Ν. Παπαθανάση: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εσείς ξεμείνατε στα χρόνια της κασέτας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 09:51
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
07/07/2026 - 09:21
ΑΒΑΞ: Πρόωρη Λήξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/07/2026 - 08:50
Απάντηση της ΕΠΑΦΗ στον κ. Τσάφο: Ποιος άραγε χρυσοπλήρωσε ποιον
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/07/2026 - 08:26
ΔΕΣΦΑ - Ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Η ψευδαίσθηση των ρεκόρ της «βαριάς βιομηχανίας» μας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/07/2026 - 08:04
ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 08:02
Η ζήτηση λόγω ζέστης και η χαμηλότερη παραγωγή ΑΠΕ πυροδοτούν άνοδο στη χονδρική τιμή του ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/07/2026 - 07:59
Πώς να εξοικονομήσετε έως και 150 ευρώ με ένα απλό κόλπο στο πλύσιμο των ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 07:10
Έξι έξυπνα κόλπα για να μείνετε δροσεροί χωρίς κλιματιστικό φέτος το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 07:10
Πόσες ανεμογεννήτριες χρειάζονται για να αντικαταστήσουν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/07/2026 - 07:11
Η ABB Ελλάδας στο 6ο ESG Forum: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/07/2026 - 15:58
Δήμος Ελληνικού-Αργυρουπόλης: Η προστασία των κατοίκων και του βουνού μας δεν μπορεί να περιμένει
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/07/2026 - 15:47
Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, χρειάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα νησιά, λόγω κλιματικής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/07/2026 - 15:21
ΔΕΣΦΑ: Επίσκεψη Maria Sferruzza στα Σκόπια - εντός χρονοδιαγραμμάτων η διασύνδεση Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/07/2026 - 15:09
HELLENiQ ENERGY: Νέες Πρωτοβουλίες με Στόχο τη Γυναικεία Ενδυνάμωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/07/2026 - 14:36
Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/07/2026 - 14:09
Ν. Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/07/2026 - 13:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να εξοικονομήσετε έως και 150 ευρώ με ένα απλό κόλπο στο πλύσιμο των ρούχων

Πώς να εξοικονομήσετε έως και 150 ευρώ με ένα απλό κόλπο στο πλύσιμο των ρούχων
Limi change on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 07/07/2026 - 07:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, όπως το πλύσιμο με κρύο νερό, προσφέρουν άμεση οικονομία και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον.

Στη σύγχρονη εποχή, η αναζήτηση τρόπων για τη μείωση των εξόδων του νοικοκυριού αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους από εμάς.

Αν και είναι ευρέως γνωστό ότι η διαχείριση των οικιακών συσκευών επηρεάζει άμεσα τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, συχνά υποτιμούμε το μέγεθος της διαφοράς που μπορεί να κάνει μια απλή αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες.

Μία από τις πιο ενεργοβόρες διαδικασίες στο σπίτι είναι, χωρίς αμφιβολία, η καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων.

Πρόσφατα, ειδικοί σε θέματα ενέργειας αποφάσισαν να αποτυπώσουν με ακρίβεια αυτή την πραγματικότητα, βάζοντας ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό δίπλα σε μια πολύ γνωστή συμβουλή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ψηφιακό εργαλείο εξοικονόμησης «House of Savings» της εταιρείας Florida Power & Light, η απλή επιλογή να γυρίσουμε τον διακόπτη του πλυντηρίου μας στο κρύο νερό μπορεί να επιφέρει μια εντυπωσιακή οικονομία.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή μπορεί να γλιτώσει ένα μέσο νοικοκυριό από έξοδα που αγγίζουν τα €150 ετησίως. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται σε μια μέση συχνότητα χρήσης, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 200 πλύσεις τον χρόνο.

Τρεις απλές συμβουλές για οικονομία

Πέρα όμως από την έξυπνη επιλογή της θερμοκρασίας, η σωστή λειτουργία των συσκευών παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας μοιράζονται μερικές ακόμα πολύτιμες και εύκολες συμβουλές, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα για να δούμε το κόστος των λογαριασμών μας να μειώνεται ακόμα περισσότερο:

Αποφύγετε τις μισές πλύσεις: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το πλυντήριο καταναλώνει την ίδια ακριβώς ενέργεια για να πλύνει ένα και μόνο ρούχο με το να λειτουργήσει με έναν πλήρη, γεμάτο κάδο. Επομένως, είναι προτιμότερο να κάνετε υπομονή μέχρι να συγκεντρωθεί μια ικανοποιητική ποσότητα ρούχων προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Προσοχή στην υπερβολική δόση απορρυπαντικού: Πολλοί πιστεύουν ότι το περισσότερο σαπούνι σημαίνει και πιο καθαρά ρούχα, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργεί τεράστιες ποσότητες αφρού μέσα στον κάδο. Αυτό αναγκάζει το πλυντήριο να δουλεύει πολύ πιο έντονα, να παρατείνει τους κύκλους ξεβγάλματος και τελικά να καταναλώνει αδικαιολόγητα περισσότερο ρεύμα.

Μην αμελείτε το φίλτρο του στεγνωτηρίου: Αν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο, ο καθαρισμός του φίλτρου για τα χνούδια μετά από κάθε χρήση είναι απαραίτητος. Ένα καθαρό φίλτρο επιτρέπει στον ζεστό αέρα να κυκλοφορεί χωρίς εμπόδια, με αποτέλεσμα τα ρούχα να στεγνώνουν πολύ πιο γρήγορα. Η λεπτομέρεια αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η παραγωγή θερμότητας ευθύνεται για το 90% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει η συγκεκριμένη συσκευή.

Υιοθετώντας αυτές τις απλές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές καθημερινές συνήθειες, πετυχαίνετε διπλό κέρδος. Από τη μία πλευρά, προστατεύετε τα υφάσματα των ρούχων σας από τη φθορά που προκαλεί η υψηλή θερμότητα και, από την άλλη, βλέπετε μια άμεση και ανακουφιστική διαφορά στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

Πηγή: wptv.com

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 07:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο «πόλεμος» του θερμοστάτη: Έξι τρόποι για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι με την θερμοκρασία στο κλιματιστικό
Ο «πόλεμος» του θερμοστάτη: Έξι τρόποι για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι με την θερμοκρασία στο κλιματιστικό 06 Ιουλίου 2026
HELLENiQ ENERGY: Νέες Πρωτοβουλίες με Στόχο τη Γυναικεία Ενδυνάμωση 06 Ιουλίου 2026
HELLENiQ ENERGY: Νέες Πρωτοβουλίες με Στόχο τη Γυναικεία Ενδυνάμωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το λάθος που κάνουμε με το πλυντήριο πιάτων - Πώς να γλυτώσετε έως €110 τον χρόνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος που κάνουμε με το πλυντήριο πιάτων - Πώς να γλυτώσετε έως €110 τον χρόνο

Η ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος

Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά

Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση

Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις