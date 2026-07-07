ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άκης Σκέρτσος: Πόσο άλλαξε η Ελλάδα αυτά τα 7 χρόνια στην ψηφιοποίηση και την ενέργεια;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 15:59
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 15:17
ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στα τηλεφωνήματα-απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 14:52
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 14:21
Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Χορηγός και Πρωταγωνιστής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Γιορτή Ανακύκλωσης του ΕΟΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/07/2026 - 14:05
LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 13:54
Ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Η κυβέρνηση καταργεί το Εθνικό Ταμείο Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 13:24
Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας για τη δίκαιη μετάβαση της περιοχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 12:26
Σύλληψη 52χρονης για ρευματοκλοπή σε κατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 11:54
Φρ. Παρασύρης: «Φτωχός συγγενής» της Κυβέρνησης το Ηράκλειο απέναντι στον εφιάλτη της λειψυδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 11:25
Στην Άγκυρα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 10:43
ΜETLEN: Έκτη (6η) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 10:19
Π. Κουκουλόπουλος σε Ν. Παπαθανάση: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εσείς ξεμείνατε στα χρόνια της κασέτας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 09:51
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
07/07/2026 - 09:21
ΑΒΑΞ: Πρόωρη Λήξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/07/2026 - 08:50
Απάντηση της ΕΠΑΦΗ στον κ. Τσάφο: Ποιος άραγε χρυσοπλήρωσε ποιον
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/07/2026 - 08:26
ΔΕΣΦΑ - Ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Η ψευδαίσθηση των ρεκόρ της «βαριάς βιομηχανίας» μας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/07/2026 - 08:04
ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 08:02
Η ζήτηση λόγω ζέστης και η χαμηλότερη παραγωγή ΑΠΕ πυροδοτούν άνοδο στη χονδρική τιμή του ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/07/2026 - 07:59
Πώς να εξοικονομήσετε έως και 150 ευρώ με ένα απλό κόλπο στο πλύσιμο των ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 07:10
Έξι έξυπνα κόλπα για να μείνετε δροσεροί χωρίς κλιματιστικό φέτος το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 07:10
Πόσες ανεμογεννήτριες χρειάζονται για να αντικαταστήσουν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/07/2026 - 07:11
Η ABB Ελλάδας στο 6ο ESG Forum: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/07/2026 - 15:58
Δήμος Ελληνικού-Αργυρουπόλης: Η προστασία των κατοίκων και του βουνού μας δεν μπορεί να περιμένει
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/07/2026 - 15:47
Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, χρειάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα νησιά, λόγω κλιματικής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/07/2026 - 15:21
ΔΕΣΦΑ: Επίσκεψη Maria Sferruzza στα Σκόπια - εντός χρονοδιαγραμμάτων η διασύνδεση Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/07/2026 - 15:09
HELLENiQ ENERGY: Νέες Πρωτοβουλίες με Στόχο τη Γυναικεία Ενδυνάμωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/07/2026 - 14:36
Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/07/2026 - 14:09
Ν. Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/07/2026 - 13:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026
Newsroom
Τρίτη, 07/07/2026 - 14:21
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

  • Σημαντική αύξηση της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου (+15,06%), με τις εξαγωγές να τριπλασιάζονται, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Η Ρεβυθούσα αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα, καλύπτοντας περίπου το 43% των συνολικών εισαγωγών.
  • Η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα (-0,64%), με μικρή μείωση της κατανάλωσης για ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.
  • Δυναμική ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading, με διπλασιασμό της διακινηθείσας ποσότητας φυσικού αερίου.

Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 15,06% το πρώτο εξάμηνο του 2026, φθάνοντας τις 43,09 TWh έναντι 37,45 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Καθοριστικός παράγοντας της ανόδου ήταν η σημαντική αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τις 8,72 TWh έναντι 2,86 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ολοένα και ισχυρότερο ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου και πύλης τροφοδοσίας φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια περίοδο, η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε σταθερή σε 34,37 TWh, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,64% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (34,59 TWh), αντανακλώντας μεταβολές στη δομή της ζήτησης, με μικρή μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.

Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 43,07 TWh, αυξημένες κατά 14,76% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας (Αγία Τριάδα) αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα καλύπτοντας ποσοστό 43% επί των συνολικών εισαγωγών. Μέσω του Σταθμού, εισήχθησαν 18,61 TWh, ποσότητα σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+27,12%). Ακολούθησε το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου με 15,47 TWh, η Νέα Μεσημβρία με 5,53 TWh, ενώ μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης (Αμφιτρίτη) εισήχθησαν 3,46 TWh, ποσότητα υπερτριπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Infographic_July_GR.jpg

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης καταδεικνύει μεταβολές στη χρήση φυσικού αερίου:

  • Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε σε 22,41 TWh (από 23,25 TWh το 2025), αντιστοιχώντας στο 65% της συνολικής κατανάλωσης.
  • Τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν άνοδο στις 8,08 TWh (από 7,69 TWh), που αντιστοιχούν σε 24% της συνολικής κατανάλωσης.
  • Η κατανάλωση στη βιομηχανία και CNG αυξήθηκε σε 3,88 TWh (από 3,65 TWh), ποσοστό 11% επί της συνολικής κατανάλωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κυριότερος προμηθευτής LNG, με 12,67 TWh, καλύπτοντας περίπου το 70% των συνολικών ποσοτήτων LNG που εισήχθησαν μέσω Ρεβυθούσας, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 4,16 TWh. Συμπληρωματικές ποσότητες προήλθαν από την Αλγερία (0,49 TWh), την Αίγυπτο (0,51 TWh) και τη Μαυριτανία (0,35 TWh). Συνολικά εκφορτώθηκαν 24 φορτία LNG, μεταφέροντας ποσότητα 18,18 TWh, έναντι 27 φορτίων με ποσότητα 14,66 TWh το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παραμένει η υπηρεσία LNG Truck Loading, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 φορτώθηκαν συνολικά 537 φορτηγά LNG, έναντι 273 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η συνολική διακινηθείσα ποσότητα ανήλθε σε 24.641 m³ LNG, έναντι 12.284 m³ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η διακινηθείσα ισοδύναμη ενέργεια διαμορφώθηκε σε 163.580,247 MWh (≈ 0,16 TWh), από 81.723,197 MWh (≈ 0,08 TWh) το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας ουσιαστικά διπλασιασμό. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα και την αυξανόμενη αξιοποίηση της υπηρεσίας LNG Truck Loading.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας
LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας 07 Ιουλίου 2026
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς 07 Ιουλίου 2026
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΣΦΑ - Ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ - Ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας

ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου

ΔΕΣΦΑ: Επίσκεψη Maria Sferruzza στα Σκόπια - εντός χρονοδιαγραμμάτων η διασύνδεση Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Επίσκεψη Maria Sferruzza στα Σκόπια - εντός χρονοδιαγραμμάτων η διασύνδεση Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας

Κάθετος Διάδρομος: Κρίσιμο crash test με τη σημερινή δημοπρασία δέσμευσης δυναμικότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κάθετος Διάδρομος: Κρίσιμο crash test με τη σημερινή δημοπρασία δέσμευσης δυναμικότητας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ

ΔΕΣΦΑ και ΕΕ υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης 169,3 εκατ. για το Apollo CO2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ και ΕΕ υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης 169,3 εκατ. για το Apollo CO2