Η ζήτηση λόγω ζέστης και η χαμηλότερη παραγωγή ΑΠΕ πυροδοτούν άνοδο στη χονδρική τιμή του ρεύματος

Η αυξημένη ζήτηση λόγω του πρώτου ισχυρού κύματος ζέστης του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενίσχυση της παραγωγής από θερμικές μονάδες, οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά την εβδομάδα 29 Ιουνίου - 6 Ιουλίου.

Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας διαμορφώθηκε στα 112,81 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 12,83% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η εικόνα διαφοροποιείται στη σημερινή συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Για τις 7 Ιουλίου, η μέση τιμή υποχωρεί κατά 5,21% σε σχέση με χθες και διαμορφώνεται στα 103 ευρώ/MWh. Στο ενεργειακό μείγμα κυριαρχούν οι ΑΠΕ με ποσοστό 46,73%, ενώ ακολουθούν το φυσικό αέριο με 31,64%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 4,87% και ο λιγνίτης με 4,1%.

Σε επίπεδο εβδομάδας (29/6-6/7) η ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 1.224 GWh, καταγράφοντας αύξηση 8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 105 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 55%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 738 GWh, μειωμένη κατά 9%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 85 GWh, αυξάνοντας την παραγωγή τους κατά 9%.

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 461 GWh καλύπτοντας το 35% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή κατέγραψε μερίδιο 4% στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 184.534 MWh την περασμένη Πέμπτη (2/7), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (5/7) στις 152.191 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1.224.053 MWh, πιο υψηλά κατά 8,02% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα που ανήλθε στις 1.133.198 MWh.

Το 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε την χαμηλή τάση (πάνω από τις 727 GWh), συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, το 21% την μέση τάση (πάνω από τις 254 GWh), το 11% αντιστοιχούσε στην υψηλή τάση (περί τις 138 GWh), το 6% (περί τις 80 GWh) στο σύστημα της Κρήτης, ενώ υπήρξαν και απώλειες της τάξεως του 2%.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από ΑΠΕ (55%), φυσικό αέριο (35%), μεγάλα υδροηλεκτρικά (6%) και λιγνίτη (4%). Σε σύγκριση με την εβδομάδα 22 Ιουνίου – 28 Ιουνίου 2026, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια του φυσικού αερίου (ήταν στο 33%) και του λιγνίτη (ήταν στο 2%), καταγράφηκε πτώση στο μερίδιο των ΑΠΕ (ήταν στο 59%), ενώ το μερίδιο των μεγάλων υδροηλεκτρικών παρέμεινε αμετάβλητο.

Παράλληλα, το σύστημα της Ελλάδας είχε εξαγωγικό χαρακτήρα την προηγούμενη εβδομάδα, με τις καθαρές εξαγωγές να ανέρχονται στις 114.960 ΜWh.

Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 80.721 MWh, με την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα εισαγωγών να επιτυγχάνεται το περασμένο Σάββατο (4/7), διαμορφούμενη στις 20.887 MWh. Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 195.682 MWh, εκ των οποίων 42.854 MWh, που αποτελούν την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα σε εβδομαδιαία βάση, εξήχθησαν την περασμένη Τρίτη (30/6).

Πάντως η ελληνική αγορά κινείται στο μέσο μεταξύ των αγορών της υπόλοιπης Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα 103,03 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 103,81 ευρώ/MWh και στην Ουγγαρία στα 106,85 ευρώ/MWh. Στη Γερμανία η τιμή διαμορφώθηκε στα 72,8 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 72,55 ευρώ/MWh, στην Ισπανία στα 113,95 ευρώ/MWh και στην Πορτογαλία στα 117,82 ευρώ/MWh. Η Ιταλία συνεχίζει να είναι η ακριβότερη αγορά στην Ευρώπη με 142,04 ευρώ/MWh λόγω της υψηλής εξάρτησης από το φυσικό αέριο.