Έξι έξυπνα κόλπα για να μείνετε δροσεροί χωρίς κλιματιστικό φέτος το καλοκαίρι

Αν και η αντιμετώπιση της καλοκαιρινής ζέστης χωρίς κλιματιστικό φαντάζει ακατόρθωτη, ορισμένες εναλλακτικές λύσεις υπόσχονται να φέρουν τη δροσιά στο σπίτι σας.

Όταν το καλοκαίρι μπαίνει για τα καλά και οι πρώτοι καύσωνες κάνουν την εμφάνισή τους, η παραμονή στο σπίτι χωρίς την κατάλληλη ψύξη μπορεί γρήγορα να γίνει ανυπόφορη.

Αν δεν έχετε κλιματιστικό ή θέλετε να κάνετε οικονομία, υπάρχουν μερικοί εύκολοι και πολύ φθηνοί τρόποι για να ρίξετε τη θερμοκρασία του σπιτιού σας.

Οι ειδικοί προτείνουν έξι έξυπνες λύσεις:

1. Δοκιμάστε ένα air cooler

Αν και είναι η πιο ακριβή λύση της λίστας, κοστίζει πολύ λιγότερο από ένα κλιματιστικό. Μέσα από την εξάτμιση του νερού, οι συσκευές αυτές επιτυγχάνουν μια φυσική μείωση της θερμοκρασίας του αέρα.

Λειτουργούν θαυμάσια σε ξηρά κλίματα, αλλά αποφύγετέ τις αν ζείτε σε περιοχή με ήδη υψηλά επίπεδα υγρασίας.

2. Αξιοποιήστε σωστά τους ανεμιστήρες οροφής

Το καλοκαίρι, οι ανεμιστήρες οροφής πρέπει να περιστρέφονται αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο ωθούν τον ζεστό αέρα προς τα πάνω, κάνοντας τον χώρο να μοιάζει πιο δροσερός.

Να θυμάστε όμως ότι οι ανεμιστήρες δροσίζουν το δέρμα μας και όχι το δωμάτιο, οπότε να τους σβήνετε όταν φεύγετε για να μην καίτε άσκοπα ρεύμα.

3. Αλλάξτε τους λαμπτήρες σας

Οι παλιοί λαμπτήρες πυρακτώσεως εκλύουν το 90% της ενέργειάς τους ως θερμότητα.

Αντικαταστήστε τους με λαμπτήρες LED, οι οποίοι καταναλώνουν 80% λιγότερη ενέργεια, διαρκούν έως και 25 φορές περισσότερο και διατηρούν τον χώρο αισθητά πιο δροσερό.

4. Φτιάξτε «κλιματισμό» με πάγο

Τοποθετήστε ένα παγωμένο πλαστικό μπουκάλι νερό (κατά προτίμηση μεγάλου μεγέθους) ακριβώς πίσω από έναν επιτραπέζιο ανεμιστήρα και στρέψτε τον αέρα πάνω σας. Ο αέρας θα βγαίνει παγωμένος, σαν να έχετε AC.

Ένα έξυπνο μυστικό: Προσθέστε λίγο αλάτι στο νερό πριν το βάλετε στην κατάψυξη, καθώς το αλατόνερο παγώνει σε χαμηλότερη θερμοκρασία, προσφέροντας περισσότερη δροσιά.

5. Μπλοκάρετε τη ζέστη απ' έξω

Ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνει ένα δωμάτιο δροσερό είναι να μην αφήσετε τη ζέστη να μπει μέσα, ειδικά στα δωμάτια που βλέπουν στον νότο και τη δύση. Οι χοντρές κουρτίνες συσκότισης (blackout) με λευκή, ανακλαστική επένδυση στην πίσω πλευρά είναι οι πλέον αποτελεσματικές.

6. Περιορίστε την χρήση οικιακών συσκευών

Ο φούρνος, το πλυντήριο πιάτων και το στεγνωτήριο ρούχων παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Τις ημέρες με πολλή ζέστη, αποφύγετε τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Προτιμήστε να βάλετε πλυντήριο αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, και αφήστε τα ρούχα να στεγνώσουν φυσικά στην απλώστρα.

Πηγή: realtor.com