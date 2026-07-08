Η κατανάλωση ενέργειας στις ΗΠΑ θα σπάσει νέα ιστορικά ρεκόρ το 2026 και το 2027

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθοδηγείται από την άνοδο στον εμπορικό τομέα, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει την οικιακή ζήτηση το 2026 για πρώτη φορά στα χρονικά.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, η οποία κατέγραψε ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2025, θα αυξηθεί περαιτέρω το 2026 και το 2027, οδηγούμενη από τα ενεργοβόρα data centers τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τον γενικότερο εξηλεκτρισμό, ανακοίνωσε την Τρίτη η υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) στην Βραχυπρόθεσμη Ενεργειακή Προοπτική της (STEO).

Η EIA προβλέπει ότι η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί από το επίπεδο ρεκόρ των 4.195 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρων (kWh) το 2025, σε 4.269 δισεκατομμύρια kWh το 2026 και σε 4.399 δισεκατομμύρια kWh το 2027.

Η ζήτηση παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση σε μεγάλο βαθμό λόγω των data centers που είναι αφιερωμένα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, καθώς και επειδή τα σπίτια και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα και λιγότερα ορυκτά καύσιμα για θέρμανση και μεταφορές.

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθοδηγείται από την άνοδο στον εμπορικό τομέα, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει την οικιακή ζήτηση το 2026 για πρώτη φορά στα χρονικά, ανέφερε η υπηρεσία.

Η EIA προβλέπει ότι οι πωλήσεις ενέργειας το 2026 θα υποχωρήσουν ελαφρώς στα 1.508 δισεκατομμύρια kWh για τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά θα αυξηθούν στα 1.550 δισεκατομμύρια kWh για τους εμπορικούς πελάτες και στα 1.065 δισεκατομμύρια kWh για τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Οι προβλέψεις αυτές συγκρίνονται με τα ιστορικά υψηλά των 1.515 δισεκατομμυρίων kWh για τους οικιακούς καταναλωτές και των 1.493 δισεκατομμυρίων kWh για τους εμπορικούς πελάτες το 2025, καθώς και των 1.064 δισεκατομμυρίων kWh για τους βιομηχανικούς καταναλωτές το 2000.

Κερδίζουν έδαφος οι ανανεώσιμες πηγές, υποχωρεί ο άνθρακας

Καθώς η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αυξάνεται, η EIA ανέφερε ότι το μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα θα διολισθήσει από το 17% το 2025 στο 15% το 2026 και το 2027, ενώ το μερίδιο του φυσικού αερίου θα παραμείνει σταθερό στο 40% το 2026 και το 2027, στο ίδιο επίπεδο με το 2025.

Το ποσοστό της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές θα αυξηθεί από περίπου 24% το 2025 σε 25% το 2026 και 27% το 2027, ενώ το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει σταθερό στο 18% το 2026 και το 2027, όσο ήταν και το 2025, σύμφωνα με την έκθεση.

Η EIA προβλέπει ότι οι πωλήσεις φυσικού αερίου το 2026 θα μειωθούν στα 12,5 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα (bcfd) για τους οικιακούς καταναλωτές και στα 9,5 bcfd για τους εμπορικούς πελάτες, αλλά θα αυξηθούν στα 24,0 bcfd για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και στα 36,6 bcfd για την ηλεκτροπαραγωγή.

Τα μεγέθη αυτά συγκρίνονται με τα ιστορικά υψηλά των 14,3 bcfd το 1996 για τους οικιακούς καταναλωτές, των 9,9 bcfd το 2025 για τους εμπορικούς πελάτες, των 23,8 bcfd το 1973 για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και των 36,8 bcfd το 2024 για την ηλεκτροπαραγωγή.

Πηγή: Reuters