Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

Toa Heftiba on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 14/04/2026 - 06:35

Ένας ειδικός στην ενέργεια αποκαλύπτει ότι πολλά νοικοκυριά σπαταλούν ηλεκτρικό ρεύμα επιμένοντας σε «παραδοσιακές» συνήθειες μαγειρέματος.

Ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης της Oregon Generators, εξηγεί ότι η μετάβαση στα μικροκύματα για το καθημερινό σας μαγείρεμα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Τα μικροκύματα καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τα ηλεκτρικά μάτια ή τον φούρνο για μικρές δουλειές, όπως το ζέσταμα υπολειμμάτων, το βράσιμο νερού ή το μαγείρεμα μεμονωμένων μερίδων.

«Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η κουζίνα τους είναι πιο αποδοτική επειδή φαίνεται πιο "παραδοσιακή", αλλά οι αριθμοί δείχνουν κάτι διαφορετικό», εξηγεί ο Gilgan στην εφημερίδα Sun.

Τα μικροκύματα χρησιμοποιούν συνήθως 700-1.200 watt, ενώ τα ηλεκτρικά μάτια χρειάζονται 1.500-3.000 watt, ανάλογα με το μέγεθός τους και τη ρύθμιση της θερμότητας. Επιπλέον, τα μικροκύματα θερμαίνουν απευθείας το φαγητό, ενώ τα μάτια χάνουν ενέργεια θερμαίνοντας πρώτα το σκεύος και τον αέρα γύρω του.

«Με τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων για γρήγορο ζέσταμα και μαγείρεμα σε μικρές μερίδες, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 90-95% ανά χρήση», τονίζει ο Gilgan. Υπολογίζοντας στο 0,175 την κιλοβατώρα, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση 10-25 σεντ ανά χρήση. Με μόλις μία έως τρεις χρήσεις των μικροκυμάτων - αντί του φούρνου - οι λογαριασμοί μπορούν να μειωθούν κατά 4-20 ευρώ το μήνα, ή έως 240 ευρώ τον χρόνο.

Η πιο προφανής περίπτωση εξοικονόμησης αφορά φυσικά το ζέσταμα μικρών μερίδων και υπολειμμάτων.

Ένα πιάτο χρειάζεται περίπου δύο λεπτά σε μικροκύματα με κατανάλωση περίπου 200 βατ, ενώ σε ηλεκτρικό μάτι χρειάζονται 5-7 λεπτά μόνο για να θερμανθεί το σκεύος, χωρίς να υπολογίζεται η ενέργεια για το μαγείρεμα.

Ωστόσο, όταν μαγειρεύετε για περισσότερα άτομα ή απαιτούνται τεχνικές όπως σοτάρισμα ή αργό μαγείρεμα, ο φούρνος ή τα ηλεκτρικά μάτια παραμένουν πιο αποδοτικά. «Το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω είναι η χρήση της κουζίνας για εργασίες που τα μικροκύματα μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά», σημειώνει ο Gilgan. «Για γρήγορο ζέσταμα, μικρές μερίδες ή απλές εργασίες όπως το λιώσιμο βουτύρου, χρησιμοποιήστε τα μικροκύματα. Θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα».

«Όπως δεν θα χρησιμοποιούσατε μια γεννήτρια για ένα μόνο φως, έτσι δεν πρέπει να ανάβετε ένα μάτι 3.000 watt για να ζεστάνετε ένα μπολάκι σούπα», καταλήγει ο ειδικός. «Κατανοώντας την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών σας, μπορείτε να παίρνετε πιο έξυπνες αποφάσεις που φαίνονται στους μηνιαίους λογαριασμούς σας».

Πηγή: The Sun

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 06:35

