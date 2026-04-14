Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

Ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης της Oregon Generators, εξηγεί ότι η μετάβαση στα μικροκύματα για το καθημερινό σας μαγείρεμα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Τα μικροκύματα καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τα ηλεκτρικά μάτια ή τον φούρνο για μικρές δουλειές, όπως το ζέσταμα υπολειμμάτων, το βράσιμο νερού ή το μαγείρεμα μεμονωμένων μερίδων.

«Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η κουζίνα τους είναι πιο αποδοτική επειδή φαίνεται πιο "παραδοσιακή", αλλά οι αριθμοί δείχνουν κάτι διαφορετικό», εξηγεί ο Gilgan στην εφημερίδα Sun.

Τα μικροκύματα χρησιμοποιούν συνήθως 700-1.200 watt, ενώ τα ηλεκτρικά μάτια χρειάζονται 1.500-3.000 watt, ανάλογα με το μέγεθός τους και τη ρύθμιση της θερμότητας. Επιπλέον, τα μικροκύματα θερμαίνουν απευθείας το φαγητό, ενώ τα μάτια χάνουν ενέργεια θερμαίνοντας πρώτα το σκεύος και τον αέρα γύρω του.

«Με τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων για γρήγορο ζέσταμα και μαγείρεμα σε μικρές μερίδες, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 90-95% ανά χρήση», τονίζει ο Gilgan. Υπολογίζοντας στο 0,175 την κιλοβατώρα, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση 10-25 σεντ ανά χρήση. Με μόλις μία έως τρεις χρήσεις των μικροκυμάτων - αντί του φούρνου - οι λογαριασμοί μπορούν να μειωθούν κατά 4-20 ευρώ το μήνα, ή έως 240 ευρώ τον χρόνο.

Η πιο προφανής περίπτωση εξοικονόμησης αφορά φυσικά το ζέσταμα μικρών μερίδων και υπολειμμάτων.

Ένα πιάτο χρειάζεται περίπου δύο λεπτά σε μικροκύματα με κατανάλωση περίπου 200 βατ, ενώ σε ηλεκτρικό μάτι χρειάζονται 5-7 λεπτά μόνο για να θερμανθεί το σκεύος, χωρίς να υπολογίζεται η ενέργεια για το μαγείρεμα.

Ωστόσο, όταν μαγειρεύετε για περισσότερα άτομα ή απαιτούνται τεχνικές όπως σοτάρισμα ή αργό μαγείρεμα, ο φούρνος ή τα ηλεκτρικά μάτια παραμένουν πιο αποδοτικά. «Το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω είναι η χρήση της κουζίνας για εργασίες που τα μικροκύματα μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά», σημειώνει ο Gilgan. «Για γρήγορο ζέσταμα, μικρές μερίδες ή απλές εργασίες όπως το λιώσιμο βουτύρου, χρησιμοποιήστε τα μικροκύματα. Θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα».

«Όπως δεν θα χρησιμοποιούσατε μια γεννήτρια για ένα μόνο φως, έτσι δεν πρέπει να ανάβετε ένα μάτι 3.000 watt για να ζεστάνετε ένα μπολάκι σούπα», καταλήγει ο ειδικός. «Κατανοώντας την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών σας, μπορείτε να παίρνετε πιο έξυπνες αποφάσεις που φαίνονται στους μηνιαίους λογαριασμούς σας».

Πηγή: The Sun