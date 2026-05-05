Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Φορτίο ρωσικού αργού έφθασε χθες Δευτέρα στην Ιαπωνία, για πρώτη φορά αφότου έκλεισε το στενό του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης

Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί εσπευσμένα να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους.

Πλοίο που μετέφερε αργό από το κοίτασμα Σαχαλίνη 2, όπου εξορύσσεται κατά κύριο λόγο φυσικό αέριο, έφθασε χθες στην ακτή Ιμάμπαρι (νοτιοδυτικά), ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η εφημερίδα Asahi Shimbun, επικαλούμενα πηγές τους στην εταιρεία χονδρικού εμπορίου Taiyo Oil.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ιαπωνία έχει επενδύσει στο έργο αυτό, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τις οικονομικές κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας.

Το υπουργείο Οικονομίας ζήτησε από την Taiyo Oil να παραλάβει την ποσότητα αργού, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Αναμένεται να μεταφερθεί σε διυλιστήριο, για να παραχθεί βενζίνη, νάφθας--πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής πλαστικού, νημάτων και βαφών, μεταξύ άλλων--και άλλων υποπροϊόντων του πετρελαίου.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο για να τους ζητήσει σχόλιο, αντιπρόσωποι της εταιρείας δεν απάντησαν.

Οι παραδόσεις πετρελαίου αντιμετωπίζουν ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα εξαιτίας του de facto κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως--από αυτό, το 80% έχει προορισμό την Ασία. Η αρτηρία αυτή παραμένει κλειστή αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το κλείσιμο έχει «τεράστιες επιπτώσεις» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, τόνισε χθες Δευτέρα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι έπειτα από συνάντησή της με τον αυστραλό ομόλογό της Άντονι Αλμπανέζι.

Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών συμφώνησαν να λάβουν μέτρα το ταχύτερο για να εγγυηθούν τη σταθερότητα του εφοδιασμού τους με ενέργεια.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και τη Μόσχα εισήλθαν σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης αφότου η Ιαπωνία επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία αντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ευθυγραμμιζόμενη με τις δυτικές χώρες.

Ο Μουνέο Σουζούκι, ιάπωνας κοινοβουλευτικός γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τη Μόσχα, δήλωσε χθες ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ιαπωνία σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Συναντήθηκε με τον ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.