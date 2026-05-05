Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40

ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 10:05

Φορτίο ρωσικού αργού έφθασε χθες Δευτέρα στην Ιαπωνία, για πρώτη φορά αφότου έκλεισε το στενό του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης

Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί εσπευσμένα να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους.

Πλοίο που μετέφερε αργό από το κοίτασμα Σαχαλίνη 2, όπου εξορύσσεται κατά κύριο λόγο φυσικό αέριο, έφθασε χθες στην ακτή Ιμάμπαρι (νοτιοδυτικά), ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η εφημερίδα Asahi Shimbun, επικαλούμενα πηγές τους στην εταιρεία χονδρικού εμπορίου Taiyo Oil.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ιαπωνία έχει επενδύσει στο έργο αυτό, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τις οικονομικές κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας.

Το υπουργείο Οικονομίας ζήτησε από την Taiyo Oil να παραλάβει την ποσότητα αργού, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Αναμένεται να μεταφερθεί σε διυλιστήριο, για να παραχθεί βενζίνη, νάφθας--πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής πλαστικού, νημάτων και βαφών, μεταξύ άλλων--και άλλων υποπροϊόντων του πετρελαίου.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο για να τους ζητήσει σχόλιο, αντιπρόσωποι της εταιρείας δεν απάντησαν.

Οι παραδόσεις πετρελαίου αντιμετωπίζουν ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα εξαιτίας του de facto κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως--από αυτό, το 80% έχει προορισμό την Ασία. Η αρτηρία αυτή παραμένει κλειστή αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το κλείσιμο έχει «τεράστιες επιπτώσεις» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, τόνισε χθες Δευτέρα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι έπειτα από συνάντησή της με τον αυστραλό ομόλογό της Άντονι Αλμπανέζι.

Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών συμφώνησαν να λάβουν μέτρα το ταχύτερο για να εγγυηθούν τη σταθερότητα του εφοδιασμού τους με ενέργεια.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και τη Μόσχα εισήλθαν σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης αφότου η Ιαπωνία επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία αντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ευθυγραμμιζόμενη με τις δυτικές χώρες.

Ο Μουνέο Σουζούκι, ιάπωνας κοινοβουλευτικός γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τη Μόσχα, δήλωσε χθες ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ιαπωνία σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Συναντήθηκε με τον ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος 05 Μαϊος 2026

