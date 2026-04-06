Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο

Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49

Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο

Δευτέρα, 06/04/2026 - 06:52

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να λύσουν άμεσα την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς ακόμα και προσωρινές λύσεις δεν θα μειώσουν ουσιαστικά τις τιμές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου, όμως, όπως κάθε πετρελαιοπαραγωγός χώρα, δεν μπορούν απλώς να αυξήσουν την παραγωγή για να καλύψουν το κενό που έχει δημιουργηθεί στην προσφορά.

«Αν οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να καλύψουν το παγκόσμιο έλλειμμα, θα έπρεπε σχεδόν να διπλασιάσουμε την παραγωγή μας», εξηγεί ο Μαρκ Μπάρτοου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M . «Δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε γεωτρήσεις τόσο γρήγορα, ακόμη κι αν το θέλαμε».

Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής ακόμη και κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως - κάτι που οι ΗΠΑ πέτυχαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης του σχιστολιθικού πετρελαίου - θα ήταν δύσκολο να επαναληφθεί, προσθέτει ο Μάικλ Λιντς του Energy Policy Research Foundation.

«Αν χρησιμοποιήσουμε τώρα κάθε γεωτρύπανο, τι θα συμβεί σε μία εβδομάδα όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τιμή πέσει κατά 20 δολάρια;» διερωτάται. «Οι εταιρείες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν μια παραγωγή που βασίζεται σε βραχυπρόθεσμη άνοδο των τιμών».

Την ίδια ώρα, όπως εξηγούν οι ειδικοί, το «πάγωμα» των εξαγωγών και η χρήση του αμερικανικού πετρελαίου εντός των ΗΠΑ δεν θα έφερνε μειώσεις στις τιμές.

Καταρχάς, το πετρέλαιο διαπραγματεύεται σε παγκόσμια αγορά, επομένως γεγονότα που συμβαίνουν στην άκρη του κόσμου επηρεάζουν τις τιμές για όλους.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ δεν παράγουν επαρκείς ποσότητες του τύπου πετρελαίου που επεξεργάζονται τα διυλιστήριά τους. Στο τέλος του 2025 παρήγαγαν περίπου 13,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας. Την ίδια χρονιά, τα διυλιστήρια επεξεργάστηκαν περίπου 16,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, βασιζόμενα σε εισαγωγές για να καλύψουν το κενό, σύμφωνα με την American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM), εμπορική ένωση του κλάδου.

Αυτό συμβαίνει επειδή σχεδόν το 70% των αμερικανικών διυλιστηρίων είναι σχεδιασμένο να επεξεργάζεται βαρύ, όξινο αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με την AFPM. Όμως μεγάλο μέρος του πετρελαίου που παράγεται στις ΗΠΑ είναι ελαφρύ, «γλυκό» αργό, το οποίο έγινε διαθέσιμο κατά την επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου.

«Χρειάζονται διαφορετικούς τύπους αργού από αυτούς που παράγουν», τονίζει ο Τζιμ Κρέιν, ερευνητής ενέργειας στο Baker Institute του Πανεπιστημίου Rice.

Ως αποτέλεσμα, μόλις το 60% του αργού πετρελαίου που επεξεργάζονται τα αμερικανικά διυλιστήρια εξορύσσεται εγχωρίως, σύμφωνα με την AFPM, ενώ η αναπροσαρμογή των εγχώριων διυλιστηρίων θα κόστιζε δισεκατομμύρια δολάρια. Θα απαιτούσε επίσης τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων για ένα διάστημα, κάτι που συνήθως οδηγεί σε αύξηση των τιμών της βενζίνης.

«Πολλοί, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση που έχει υπάρξει ποτέ, κάτι που είναι εν μέρει αλήθεια και εν μέρει υπερβολή, ανάλογα με το πώς το μετρά κανείς», αναφέρει ο Λιντς.

«Πολλά εξαρτώνται από το πόσο θα διαρκέσει αυτό… Αν συνεχιστεί για άλλες έξι εβδομάδες, τότε θα κληθούμε να διαχειριστούμε ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα».

Πηγή: Associated Press

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 06:52

Δεξαμενόπλοιο της Qatar Energy επλήγη από πύραυλο, ανακοίνωσε το Κατάρ
Ντ. Τραμπ: Το Ιράν θα υποστεί «εξαιρετικά σκληρά» χτυπήματα τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες

Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία
