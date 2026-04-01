Δεξαμενόπλοιο της Qatar Energy επλήγη από πύραυλο, ανακοίνωσε το Κατάρ

Ένα δεξαμενόπλοιο της Qatar Energy επλήγη από πύραυλο στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας οι οποίες επέρριψαν την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν.

Το Κατάρ έγινε στόχος τριών πυραύλων «που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας στο Χ, διευκρινίζοντας ότι δύο από αυτούς αναχαιτίστηκαν αλλά ο τρίτος «έπληξε δεξαμενόπλοιο της εταιρείας Qatar Energy».

Τα 21 μέλη του πληρώματος έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο και είναι ασφαλή, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία ανέφερε πρώτη το περιστατικό νωρίτερα σήμερα, ανέφερε ότι το πλοίο βρισκόταν περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Ντόχα, πρωτεύουσας του Κατάρ.

«Η UKMTO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το πλοίο επλήγη από δυο βλήματα. Το ένα προκάλεσε πυρκαγιά η οποία πλέον έχει κατασβεστεί. Το άλλο δεν εξερράγη», επεσήμανε η υπηρεσία, λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση «να επιβεβαιώσει την προέλευση των βλημάτων» και ότι συνεχίζονται οι έρευνες.

Αρχικά η ίδια πηγή είχε σημειώσει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό στη 01:35 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας. «Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το κύτος πάνω από την ίσαλο γραμμή», είχε αναφέρει.