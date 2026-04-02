Ντ. Τραμπ: Το Ιράν θα υποστεί «εξαιρετικά σκληρά» χτυπήματα τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ: Το Ιράν θα υποστεί «εξαιρετικά σκληρά» χτυπήματα τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες

Ντ. Τραμπ: Το Ιράν θα υποστεί «εξαιρετικά σκληρά» χτυπήματα τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες
Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 09:44

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πλήττουν ακατάπαυστα το Ιράν τις επόμενες δυο ως τρεις εβδομάδες, απειλώντας το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας.

«Θα τους πλήξουμε εξαιρετικά σκληρά κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ως τριών εβδομάδων. Θα τους γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή, όπου ανήκουν. Εν αναμονή, οι συνομιλίες συνεχίζονται», είπε ο ρεπουμπλικάνος στο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.

«Αν δεν κλειστεί συμφωνία, θα πλήξουμε καθέναν από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς τους πολύ σκληρά και πιθανόν ταυτόχρονα», απείλησε.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται «κοντά» στην «επίτευξη» των στόχων τους στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους συμπολίτες του το βράδυ της Τετάρτης (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «πλησιάζουν στην επίτευξη» των στρατηγικών στόχων τους στο Ιράν, ιδίως στην αποτροπή του ενδεχομένου η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κατ’ αυτόν.

«Απόψε, είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος στους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.

Καυχήθηκε για τις «αποφασιστικές» και «συντριπτικές» νίκες του στρατού των ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν από την έναρξη του πολέμου που διεξάγει μαζί με το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, οι ένοπλες δυνάμεις μας κατήγαγαν στο πεδίο της μάχης ταχείες, αποφασιστικές και συντριπτικές νίκες -- νίκες που δεν είχε ξαναδεί ποτέ πριν ο κόσμος», επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντ. Τραμπ προτρέπει τα κράτη που εξαρτώνται από αυτό να «καταλάβουν» το στενό του Χορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε για άλλη μια φορά οι χώρες που εξαρτώνται από αυτό για τον ενεργειακό εφοδιασμό τους να πάνε να «καταλάβουν» το στενό του Χορμούζ -το οποίο έχει κλείσει το Ιράν αφότου εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας-, από το οποίο υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

«Πηγαίνετε στο στενό, καταλάβετέ το, προστατεύστε το, αξιοποιήστε το», πέταξε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους, ο οποίος επικρίνει τα άλλα κράτη μέλη του NATO διότι δεν πήγαν να «βοηθήσουν» τις ΗΠΑ.

Υπόσχεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι δεν θα εγκαταλείψει τα κράτη του Κόλπου, που έχουν μπει στο στόχαστρο του Ιράν στο πλαίσιο των αντιποίνων του για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή: το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ήταν απίστευτοι, και δεν θα τους αφήσουμε επ’ ουδενί να υποστούν το παραμικρό κακό», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.

Δεξαμενόπλοιο της Qatar Energy επλήγη από πύραυλο, ανακοίνωσε το Κατάρ 01 Απριλίου 2026
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται

Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία

Μπιρόλ (ΙΑΕ): Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να πλήξουν την Ευρώπη τον Απρίλιο

Δεξαμενόπλοιο της Qatar Energy επλήγη από πύραυλο, ανακοίνωσε το Κατάρ

Στ. Παπασταύρου: Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών – να εξαιρεθούν, ως εφάπαξ παρεμβάσεις, από τον δημοσιονομικό δείκτη καθαρών δαπανών

Ρεύμα: Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 14 δισ. στην ΕΕ- Αυξήσεις στα τιμολόγια Απριλίου

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας