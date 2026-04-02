Ντ. Τραμπ: Το Ιράν θα υποστεί «εξαιρετικά σκληρά» χτυπήματα τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πλήττουν ακατάπαυστα το Ιράν τις επόμενες δυο ως τρεις εβδομάδες, απειλώντας το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας.

«Θα τους πλήξουμε εξαιρετικά σκληρά κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ως τριών εβδομάδων. Θα τους γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή, όπου ανήκουν. Εν αναμονή, οι συνομιλίες συνεχίζονται», είπε ο ρεπουμπλικάνος στο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.

«Αν δεν κλειστεί συμφωνία, θα πλήξουμε καθέναν από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς τους πολύ σκληρά και πιθανόν ταυτόχρονα», απείλησε.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται «κοντά» στην «επίτευξη» των στόχων τους στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους συμπολίτες του το βράδυ της Τετάρτης (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «πλησιάζουν στην επίτευξη» των στρατηγικών στόχων τους στο Ιράν, ιδίως στην αποτροπή του ενδεχομένου η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κατ’ αυτόν.

«Απόψε, είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος στους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.

Καυχήθηκε για τις «αποφασιστικές» και «συντριπτικές» νίκες του στρατού των ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν από την έναρξη του πολέμου που διεξάγει μαζί με το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, οι ένοπλες δυνάμεις μας κατήγαγαν στο πεδίο της μάχης ταχείες, αποφασιστικές και συντριπτικές νίκες -- νίκες που δεν είχε ξαναδεί ποτέ πριν ο κόσμος», επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντ. Τραμπ προτρέπει τα κράτη που εξαρτώνται από αυτό να «καταλάβουν» το στενό του Χορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε για άλλη μια φορά οι χώρες που εξαρτώνται από αυτό για τον ενεργειακό εφοδιασμό τους να πάνε να «καταλάβουν» το στενό του Χορμούζ -το οποίο έχει κλείσει το Ιράν αφότου εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας-, από το οποίο υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

«Πηγαίνετε στο στενό, καταλάβετέ το, προστατεύστε το, αξιοποιήστε το», πέταξε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους, ο οποίος επικρίνει τα άλλα κράτη μέλη του NATO διότι δεν πήγαν να «βοηθήσουν» τις ΗΠΑ.

Υπόσχεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι δεν θα εγκαταλείψει τα κράτη του Κόλπου, που έχουν μπει στο στόχαστρο του Ιράν στο πλαίσιο των αντιποίνων του για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή: το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ήταν απίστευτοι, και δεν θα τους αφήσουμε επ’ ουδενί να υποστούν το παραμικρό κακό», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς από τον Λευκό Οίκο.