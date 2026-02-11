ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 08:32

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ακυρώσει αύριο Πέμπτη κείμενο που είχε υιοθετηθεί επί των ημερών του προκατόχου του στην προεδρία Μπαράκ Ομπάμα κι αποτελούσε θεμέλιο λίθο των πολιτικών των ΗΠΑ για τη μείωση των εκπομπών αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Πρόκειται για την μεγαλύτερη ενέργεια απορρύθμισης στην αμερικανική ιστορία», τόνισε στον Τύπο, διαβεβαιώνοντας πως η απόφαση θα επιτρέψει στους Αμερικανούς να κάνουν οικονομίες.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αναστροφή, εναντίον της οποίας εξεγείρονται επιστήμονες και υπερασπιστές του περιβάλλοντος, που έχουν ξεκαθαρίσει ότι εννοούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να την ακυρώσουν, θα σαρώσει τη δράση της αμερικανικής κυβέρνησης για το κλίμα. Οι ΗΠΑ είναι ιστορικά η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

«Ο Τραμπ οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο» προωθώντας «το ρυπογόνο πετρέλαιο και τον μολυσμένο αέρα», κατακεραύνωσε ο Νταν Μπέκερ της οικολογικής ΜΚΟ Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα»).

«Το μέτρο αυτό είναι παράνομο, αψηφά τα επιστημονικά δεδομένα κι αρνείται την πραγματικότητα», στηλίτευσε ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, μέγας αντίπαλος του προέδρου Τραμπ, σε κοινό ανακοινωθέν του με άλλον δημοκρατικό κυβερνήτη, τον Τόνι Έβερς του Ουισκόνσιν.

«Δεν θα σταματήσουμε τη μάχη μας για να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς από τη ρύπανση», υποσχέθηκαν οι κυβερνήτες.

Ρυθμίσεις προς κατάργηση

Το επίμαχο κείμενο, γνωστό με την ονομασία διαπίστωση κινδύνου («Endangerment Finding») είχε υιοθετηθεί από την αμερικανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) το 2009, όταν στην προεδρία βρισκόταν ακόμη ο Μπαράκ Ομπάμα.

Όριζε ότι έξι αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και άρα ενέπιπταν στην κατηγορία των ρυπογόνων ουσιών που ελέγχονται από την ομοσπονδιακή υπηρεσία. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για πολλές ρυθμίσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο με σκοπό να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που αυξάνουν τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο...) ξεκινώντας από τα φορτηγά και τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, που εκλύουν CO2 καίγοντας βενζίνη ή ντίζελ.

Η ακύρωσή του θα έβαζε επομένως τέλος σε σειρά περιορισμών για τα οχήματα και θα άνοιγε τον δρόμο ώστε η κυβέρνηση Τραμπ να αρχίσει να κατεδαφίζει σειρά άλλων ρυθμίσεων, ιδίως για τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που ξεκαθάρισε εξαρχής πως εννοεί να στηρίξει σθεναρά τις βιομηχανίες του πετρελαίου και του άνθρακα, επιδιώκει εδώ και μήνες να αναιρέσει την απόφαση αυτή, προς μεγάλη απογοήτευση επιστημόνων, που μιλούν για αντιεπιστημονική απόφαση, επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον.

«Οι επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωποι και τις συνέπειές της ήταν αδιαμφισβήτητες το 2009 και, έκτοτε, έγιναν ακόμη πιο ανησυχητικές και πειστικές», τόνιζαν τον Ιούλιο πάνω από 1.000 επιστήμονες και ειδικοί σε δημόσια επιστολή τους.

Χρονικό προαναγγελθείσας δικαστικής μάχης

Η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση υποβαθμίζει από την πλευρά της τον ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή και υποστηρίζει ότι τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ρυπογόνα με την κλασική έννοια του όρου διότι οι συνέπειές τους στην ανθρώπινη υγεία είναι έμμεσες και παγκόσμιες, όχι τοπικές.

Επιχειρηματολογεί ακόμη πως η κατάργηση του κειμένου θα επιτρέψει να μειωθεί το κόστος των νέων οχημάτων, που πήραν ανοδική τροχιά αφότου ενέσκηψε η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Όπως κι αν έχει, είναι δεδομένο πως θα αμφισβητηθεί στις δικαστικές αίθουσες και είναι πολύ πιθανό την τελευταία λέξη να την έχει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Μολονότι αυτό το τελευταίο, στο οποίο έχουν τα τελευταία χρόνια αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, έχει φανεί ανοικτό σε δραματικές αλλαγές της νομοθεσίας, οι πολέμιοι του μέτρου επισημαίνουν πως ήταν δική του απόφαση, το 2007, στην οποία βασίστηκε το κείμενο της EPA.

«Θα ιδωθούμε στο δικαστήριο», υποσχόταν πρόσφατα ο Μάνις Μπάπνα, πρόεδρος της οικολογικής οργάνωσης NRDC.

Η οπισθοδρόμηση της Ουάσιγκτον ανακοινώθηκε ενώ το 2025 επιβεβαιώθηκε από κλιματολόγους πως ήταν το τρίτο πιο θερμό στα χρονικά στη Γη, κι ενώ οι συνέπειες της κλιματικής απορρύθμισης γίνονται οδυνηρά αισθητές στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο.

Παρά τις αδιαμφισβήτητες εκδηλώσεις της κλιματικής κρίσης, ο αγώνας εναντίον των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κάνει σημειωτόν εδώ δυο χρόνια στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, ελλείψει επαρκών επενδύσεων σε τεχνολογίες μείωσης των εκλύσεων διοξειδίου του άνθρακα.

