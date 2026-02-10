Οδησσός: Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση στη περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία ενέργειας DTEK.

«Η ζημιά είναι εκτεταμένη. Οι επιδιορθώσεις θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του εξοπλισμού», ανέφερε η DTEK σε μήνυμα μέσω Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σε κάποιους οικισμούς στην περιοχή σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Τη νύχτα, ο εχθρός εξαπέλυσε μια ακόμα κυνική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών στην περιφέρεια της Οδησσού», έγραψε ο Κίπερ σε μήνυμα στο Telegram.

Οι κρίσιμης σημασίας ενεργειακές υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες και είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον Κίπερ.

