Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

Τρίτη, 27/01/2026 - 09:24

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποτονική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, στοχεύει ειδικά σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά περίπου 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Από το 2016 έως το 2023, η Γερμανία κατέβαλε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, λόγω της πίεσης του προϋπολογισμού το πρόγραμμα σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 2023, οδηγώντας σε απότομη πτώση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων το 2024.

Το 2023, λίγο πάνω από 524.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν στη Γερμανία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 18,4% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων. Το 2024, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 380.500 αυτοκίνητα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 13,5% της συνολικής αγοράς.

Προσπάθειες, όπως οι φορολογικές απαλλαγές που επεκτάθηκαν έως το 2035 και οι ειδικές αποσβέσεις για τα εταιρικά ηλεκτρικά οχήματα που εισήχθησαν στα μέσα του 2025, παρείχαν μερική ανακούφιση, αλλά δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν πλήρως το κενό επιδοτήσεων.

Αυτή η νέα επιδότηση είναι πιο ειδικά προσαρμοσμένη στους λιγότερο εύπορους αγοραστές, οι οποίοι θεωρούνται από τους νομοθέτες ως το κλειδί για την αποκατάσταση της δυναμικής στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα γενικά μπόνους αγοράς, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια αναλογική κλίμακα βασισμένη στο εισόδημα. Έτσι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λαμβάνουν βασική επιχορήγηση 3.000 ευρώ. Τα PHEV που εκπέμπουν έως 50 γρ CO2/χλμ και τα μοντέλα με δυνατότητα επέκτασης αυτονομίας που προσφέρουν τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα λαμβάνουν βασική επιχορήγηση 1.500 ευρώ. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας είναι το εισόδημα των 80.000 ευρώ για νοικοκυριά χωρίς παιδιά, το οποίο αυξάνεται στα 90.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά. Οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα (έως 60.000 ευρώ) λαμβάνουν υψηλότερα ποσά, όπως και οι οικογένειες με παιδιά (500 ευρώ ανά παιδί, με μέγιστο τα 1.000 ευρώ).

