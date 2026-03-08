ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07
Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:05
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:01
Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Ακριβότερα καύσιμα, πιέσεις στα τρόφιμα, συναγερμός σε τράπεζες και τουρισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:59
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ
08/03/2026 - 07:59
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34

Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;

Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
Giorgio Trovato on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 08/03/2026 - 07:59

Εφόσον εγκριθεί, το συγκεκριμένο σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια «δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας» και να υπονομεύσει τους κλιματικούς στόχους της Ιταλίας.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει τις επιδοτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, όπως εκείνα που εγκαθίστανται σε στέγες κατοικιών, σύμφωνα με προσχέδιο νόμου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η κίνηση αυτή αποδίδεται στη μείωση του κόστους των νέων φωτοβολταϊκών στοιχείων, αλλά και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις επιβαρύνσεις στο ενεργειακό σύστημα.

Στο προσχέδιο αναφέρεται ότι «οι επιδοτήσεις για συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ έως 25 κιλοβάτ θα διακοπούν».

Το υπουργείο, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση των συντηρητικών, εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα συστήματα είναι πλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οικονομικά βιώσιμα ακόμη και χωρίς κρατική ενίσχυση, ιδίως όταν οι παραγωγοί – συνήθως ιδιοκτήτες κατοικιών – καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγουν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου, σχολιάζοντας την Παρασκευή αυτό που χαρακτήρισε διαρροή, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας. Ανέφερε ωστόσο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο οι σχετικές προτάσεις να συζητηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο έως τα τέλη Μαρτίου.

«Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί έμφαση στην αποδοτικότητα κόστους και στην ασφάλεια εφοδιασμού του ενεργειακού συστήματος», σημείωσε ο ίδιος.

Παρά τις αλλαγές που προωθούνται, το υπουργείο επαναβεβαίωσε τον στόχο της Γερμανίας για αύξηση του μεριδίου της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές στο 80% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, από περίπου 55% που ήταν πέρυσι.

Σημειώνεται πως εφόσον το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο, θα χρειαστεί και ψήφισή του από το κοινοβούλιο προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς.

Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Το κόμμα των Πρασίνων, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, καθώς και εκπρόσωποι του κλάδου της ηλιακής ενέργειας άσκησαν κριτική στο σχέδιο.

Η ένωση της βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας BSW προειδοποίησε ότι, αν το νομοσχέδιο εγκριθεί, θα θέσει σε κίνδυνο «δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο», αλλά και τους κλιματικούς στόχους της Ιταλίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/03/2026 - 07:59

