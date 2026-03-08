Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;

Εφόσον εγκριθεί, το συγκεκριμένο σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια «δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας» και να υπονομεύσει τους κλιματικούς στόχους της Ιταλίας.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει τις επιδοτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, όπως εκείνα που εγκαθίστανται σε στέγες κατοικιών, σύμφωνα με προσχέδιο νόμου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η κίνηση αυτή αποδίδεται στη μείωση του κόστους των νέων φωτοβολταϊκών στοιχείων, αλλά και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις επιβαρύνσεις στο ενεργειακό σύστημα.

Στο προσχέδιο αναφέρεται ότι «οι επιδοτήσεις για συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ έως 25 κιλοβάτ θα διακοπούν».

Το υπουργείο, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση των συντηρητικών, εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα συστήματα είναι πλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οικονομικά βιώσιμα ακόμη και χωρίς κρατική ενίσχυση, ιδίως όταν οι παραγωγοί – συνήθως ιδιοκτήτες κατοικιών – καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγουν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου, σχολιάζοντας την Παρασκευή αυτό που χαρακτήρισε διαρροή, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας. Ανέφερε ωστόσο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο οι σχετικές προτάσεις να συζητηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο έως τα τέλη Μαρτίου.

«Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί έμφαση στην αποδοτικότητα κόστους και στην ασφάλεια εφοδιασμού του ενεργειακού συστήματος», σημείωσε ο ίδιος.

Παρά τις αλλαγές που προωθούνται, το υπουργείο επαναβεβαίωσε τον στόχο της Γερμανίας για αύξηση του μεριδίου της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές στο 80% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, από περίπου 55% που ήταν πέρυσι.

Σημειώνεται πως εφόσον το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο, θα χρειαστεί και ψήφισή του από το κοινοβούλιο προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς.

Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Το κόμμα των Πρασίνων, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, καθώς και εκπρόσωποι του κλάδου της ηλιακής ενέργειας άσκησαν κριτική στο σχέδιο.

Η ένωση της βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας BSW προειδοποίησε ότι, αν το νομοσχέδιο εγκριθεί, θα θέσει σε κίνδυνο «δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο», αλλά και τους κλιματικούς στόχους της Ιταλίας.