Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 08:42

Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026, χάρη σε μεγαλύτερο άνοιγμα στον ιδιωτικό τομέα που καθιστά εφικτό τροποποίηση του νόμου για τους υδρογονάνθρακες που βρίσκεται στη διαδικασία της υιοθέτησης από το κοινοβούλιο, δήλωσε χθες Δευτέρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Την περασμένη χρονιά, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια και αυτή τη χρονιά έχουν υπογραφτεί (συμφωνίες για) επενδύσεις 1,4 δισεκ. δολαρίων», είπε η διάδοχος του Νικολάς Μαδούρο, που αιχμαλωτίστηκε από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του νόμου.

«Αναμένουμε να περάσουμε από το καθεστώς της χώρας με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη σε αυτό του γίγαντα της παραγωγής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο νόμος που προωθεί η προσωρινή πρόεδρος συντάχθηκε υπό πίεση των ΗΠΑ, μετά την αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο, καθώς η Ουάσιγκτον δεν κρύβει την πρόθεσή της να εκμεταλλευτεί τα αποθέματα μαύρου χρυσού της Βενεζουέλας.

Για κάποιο διάστημα αποκαλούμενη μισοαστεία-μισοσοβαρά «Σαουδική Βενεζουέλα», όταν ήταν σημαντικός παίκτης στη διεθνή αγορά πετρελαίου, το κράτος της Λατινικής Αμερικής διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στη Γη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η παραγωγή βρίσκεται σήμερα στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Χρόνια έλλειψης επενδύσεων και αμερικανικών κυρώσεων (σύμφωνα με την κυβέρνηση), κακοδιαχείρισης και διαφθοράς (σύμφωνα με την αντιπολίτευση) την έριξαν από τα 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα τα χρόνια του 2000 στο ιστορικό χαμηλό των 350.000 βαρελιών την ημέρα το 2020.

Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση χθες Δευτέρα, αναμένεται να εγκριθεί οριστικά τις επόμενες ημέρες, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στην εθνική αντιπροσωπεία, εξαιτίας της αποχής της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 2025.

Την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων διαχειριζόταν ως τώρα το κράτος ή κοινοπραξίες στις οποίες το κράτος είχε πλειοψηφικό ποσοστό και την αποκλειστική δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Όμως ο προωθούμενος νόμος προβλέπει ότι «ιδιωτικές εταιρείες εδρεύουσες» στη Βενεζουέλα θα μπορούν επίσης πλέον να εκμεταλλεύονται πετρελαϊκά κοιτάσματα μετά την υπογραφή συμβάσεων με το δημόσιο.

