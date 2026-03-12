ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων

Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
Άννα Διανά
Πέμπτη, 12/03/2026 - 10:57

Περίπου στο 70% έχει φτάσει η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με κυβερνητικά στελέχη να εκτιμούν ότι τα έργα θα επιταχυνθούν τους επόμενους μήνες ώστε να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο χωρίς απώλειες ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι ίδιες πηγές, μιλώντας στο περιθώριο ειδικής εκδήλωσης για τα ενεργειακά έργα του Ταμείου, υπογράμμιζαν ότι ο τομέας της ενέργειας αντιστοιχεί στο 32% των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα υλοποίησης των έργων ενέργειας στο πλαίσιο RRF αποτελεί «ηράκλειο άθλο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προσθέτοντας ότι τα κονδύλια του Ταμείου έδωσαν ώθηση σε τελικό στάδιο του μαραθωνίου ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα. Μάλιστα πρόσθεσε ότι με τη συμβολή και του RRF η χώρα έχει μείωση την εξάρτηση της από το λιγνίτη σε ποσοστό χαμηλότερο του 10%, αναπτύσσοντας ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης. Μάλιστα εκτίμησε ότι η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών με την Ελλάδα να είναι το τελευταίο διάστημα η τέταρτη φθηνότερη χώρα της Ευρώπης στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Παρά τη διεθνή κρίση, διαθέτουμε άμυνες που ενισχύουν την ανθεκτικότητά μας», τόνισε ο κ. Παπασταύρου προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, θα επιτρέψουν καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου η απανθρακοποίηση θα προσφέρει φτηνότερες τιμές για όλους, ενώ οι διασυνδέσεις των νησιών παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα. Μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα έργα των διασυνδέσεων.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και τα ορόσημα του RRF. «Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση του σχεδίου και είμαστε αισιόδοξοι, ότι δεν θα χάσουμε ούτε 1 ευρώ από το πρόγραμμα» είπε.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, με το έβδομο αίτημα πληρωμής, έχει ολοκληρωθεί το 68% των έργων και το όγδοο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί τον Απρίλιο. Το πρόγραμμα θα κλείσει με το ένατο αίτημα πληρωμής, το οποίο θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο ενώ θα έχει προηγηθεί η αναθεώρηση του η οποία ήδη συζητείται με τα στελέχη της Κομισιόν .

Στην ίδια εκδήλωση ο Δρ. Γιοχάνες Λούμπκινγκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ειδικό ρόλο στην υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής ανθεκτικότητας, της αποθήκευσης και των ΑΠΕ, και υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις του RRF στην Ελλάδα είναι μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδίου για πράσινη και βιώσιμη ανάκαμψη, που συνδυάζει επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. Όπως υπογράμμισε, η ελληνική ενεργειακή αγορά έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο την τελευταία δεκαετία. Η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας κοντά στο 60%, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και μέσω ενισχυμένων διασυνδέσεων, οι γειτονικές χώρες βασίζονται πλέον στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα. Η απανθρακοποίηση, όπως τόνισε, όχι μόνο ενισχύει τη βιωσιμότητα, αλλά οδηγεί και σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Οι χώρες με μεγαλύτερο μερίδιο ΑΠΕ και χαμηλού άνθρακα εμφανίζουν σήμερα χαμηλότερες τιμές στο μείγμα ηλεκτρισμού, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές και οι μπαταρίες δεν έχουν κόστος λειτουργίας, ενώ τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν ακριβά. Το RRF, υπογράμμισε, συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ώστε οι επενδύσεις να είναι βιώσιμες και η ανάπτυξη διατηρήσιμη. Τα στοχευμένα έργα περιλαμβάνουν έργα για την αύξηση ισχύος των ΑΠΕ κατά 7,5 GW, αρκετή για να καλύψει το 40% των ελληνικών νοικοκυριών, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στις αδειοδοτήσεις που μείωσαν τον χρόνο από πέντε χρόνια σε 14 μήνες. Για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, προστατεύοντας την αγορά από αιχμές ζήτησης και διακυμάνσεις τιμών και για δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διασύνδεσης των νησιών. Για την ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς και διανομής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση με τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

