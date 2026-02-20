Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού

Με τη συνδυαστική δράση του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» επιτυγχάνεται τόσο η ενεργειακή θωράκιση και λειτουργική αναβάθμιση των κατοικιών όσο και η επιστροφή πολλών κλειστών ακινήτων στην αγορά.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» έρχεται το 2026 να ενισχύσει την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών, ενώ σε αντίθεση με το «Εξοικονομώ» θα καλύπτει και γενικές και λειτουργικές ανακαινίσεις.

Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει εργασίες κυρίως σε κλειστά και παλαιά διαμερίσματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90, με μέγιστη επιφάνεια τα 120 τ.μ.

Στόχος είναι η χρηματοδότηση της ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια, με στόχο να δοθούν προς ενοικίαση, ενώ για πρώτη φορά επιλέξιμες είναι και οικίες που ιδιοκατοικούνται.

Παρότι για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το χρονοδιάγραμμα, πληροφορίες θέλουν τις αιτήσεις για το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» να ξεκινούν τον Μάρτιο και το πρόγραμμα να «τρέχει» από τον Μάιο.

Υπενθυμίζεται πως αυτή την φορά καλύπτονται εργασίες και ενεργειακής αναβάθμισης (επιδότηση από 20% έως 30%) και ανακαίνισης (επιδότηση από 60% έως 90%).

Πιο αναλυτικά προβλέπεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω:

θερμομόνωσης,

αντικατάστασης κουφωμάτων,

εγκατάστασης αντλιών θερμότητας,

ηλιακού θερμασίφωνα,

κλιματιστικών νέας τεχνολογίας,

συστημάτων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και φωτισμού, καθώς και

φωτοβολταϊκών με μπαταρίες αποθήκευσης.

Την ίδια ώρα στο κομμάτι της ανακαίνισης, παρέχονται κίνητρα για αισθητικές και λειτουργικές βελτιώσεις σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικά, αντικατάσταση πλακιδίων ή/και πλήρη ανακαίνιση μπάνιου, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, καθώς και σε ακίνητα σε ορεινές περιοχές ή νησιά με υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα, τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται ώστε να επωφεληθούν και τα μεσαία εισοδήματα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα απαιτεί την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού από πιστοποιημένο επιθεωρητή, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ χρήσιμη είναι και μια αρχική αυτοψία για την επιλογή των παρεμβάσεων που θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη εξοικονόμηση.

Η επιδότηση δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.