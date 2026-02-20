ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31
Νόμος "Ενεργή Μάχη": Η πρόληψη στο επίκεντρο - Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:26
Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:21
Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:19
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:17
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/02/2026 - 09:04
ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/02/2026 - 09:01
Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/02/2026 - 09:00
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32

Με τη συνδυαστική δράση του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» επιτυγχάνεται τόσο η ενεργειακή θωράκιση και λειτουργική αναβάθμιση των κατοικιών όσο και η επιστροφή πολλών κλειστών ακινήτων στην αγορά.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» έρχεται το 2026 να ενισχύσει την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών, ενώ σε αντίθεση με το «Εξοικονομώ» θα καλύπτει και γενικές και λειτουργικές ανακαινίσεις.

Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει εργασίες κυρίως σε κλειστά και παλαιά διαμερίσματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90, με μέγιστη επιφάνεια τα 120 τ.μ.

Στόχος είναι η χρηματοδότηση της ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια, με στόχο να δοθούν προς ενοικίαση, ενώ για πρώτη φορά επιλέξιμες είναι και οικίες που ιδιοκατοικούνται.

Παρότι για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το χρονοδιάγραμμα, πληροφορίες θέλουν τις αιτήσεις για το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» να ξεκινούν τον Μάρτιο και το πρόγραμμα να «τρέχει» από τον Μάιο.

Υπενθυμίζεται πως αυτή την φορά καλύπτονται εργασίες και ενεργειακής αναβάθμισης (επιδότηση από 20% έως 30%) και ανακαίνισης (επιδότηση από 60% έως 90%).

Πιο αναλυτικά προβλέπεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω:

  • θερμομόνωσης,
  • αντικατάστασης κουφωμάτων,
  • εγκατάστασης αντλιών θερμότητας,
  • ηλιακού θερμασίφωνα,
  • κλιματιστικών νέας τεχνολογίας,
  • συστημάτων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και φωτισμού, καθώς και
  • φωτοβολταϊκών με μπαταρίες αποθήκευσης.

Την ίδια ώρα στο κομμάτι της ανακαίνισης, παρέχονται κίνητρα για αισθητικές και λειτουργικές βελτιώσεις σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικά, αντικατάσταση πλακιδίων ή/και πλήρη ανακαίνιση μπάνιου, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία, καθώς και σε ακίνητα σε ορεινές περιοχές ή νησιά με υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα, τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται ώστε να επωφεληθούν και τα μεσαία εισοδήματα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα απαιτεί την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού από πιστοποιημένο επιθεωρητή, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ χρήσιμη είναι και μια αρχική αυτοψία για την επιλογή των παρεμβάσεων που θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη εξοικονόμηση.

Η επιδότηση δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 06:36

