Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Σάκη Αρναούτογλου επιβεβαιώνει ότι η ταφή σύμμεικτων απορριμμάτων παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο – Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της Κυβέρνησης και τη μεταφορά απορριμμάτων στην Άρτα.

Σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση απορριμμάτων στη Βλαχέρνα Άρτας προκύπτουν από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, σχετικά με τη μεταφορά απορριμμάτων από την Κέρκυρα.

Στην απάντησή της, η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Jessika Roswall επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η ταφή μεικτών και μη επεξεργασμένων αποβλήτων, καθώς πριν από την υγειονομική ταφή απαιτείται επεξεργασία, διαλογή και σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για παρόμοιες πρακτικές, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Η παρέμβαση του Σάκη Αρναούτογλου έγινε μετά από καταγγελίες και προσφυγή των τεσσάρων Δήμων της Π.Ε. Άρτας (Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων), οι οποίοι ζητούν τη διερεύνηση της μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, έναν χώρο που αδειοδοτείται να δέχεται μόνο επεξεργασμένο υπόλειμμα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των τοπικών αρχών, η μεταφορά των απορριμμάτων ξεκίνησε χωρίς θεσμική ενημέρωση των Δήμων και χωρίς διαφάνεια, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τα φορτία περιείχαν σύμμεικτα και ανεπεξέργαστα απορρίμματα. Η διαδικασία φέρεται να ενεργοποιήθηκε με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης προχώρησε σε αποδοχή φορτίων χωρίς συνεδρίαση και χωρίς ενημέρωση των τοπικών αρχών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη διεξαγωγή ελέγχων, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές διοικητικές και δικαστικές αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

Με αφορμή την απάντηση της Κομισιόν, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ξεκάθαρη: η ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις για το τι ακριβώς μεταφέρθηκε στη Βλαχέρνα και με ποια διαδικασία. Δεν μπορεί να παρακάμπτεται η τοπική αυτοδιοίκηση, να αγνοούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και να δημιουργούνται τετελεσμένα που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών.»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Κυβέρνηση να δώσει πλήρη στοιχεία για τη μεταφορά των απορριμμάτων και να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με νομιμότητα, διαφάνεια και σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

«Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνεται με αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι ο “εύκολος αποδέκτης” προβλημάτων που δημιουργούνται αλλού», υπογραμμίζει.

Ακολουθούν τα πλήρες κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005073/2025

προς την Επιτροπή

Αρθρο 144 του Κανονισμού

Σάκης Αρναούτογλου (S&D)

Θέμα: Παράνομη, αδιαφανής μεταφορά απορριμμάτων από Κέρκυρα στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας. Παράκαμψη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπλοκή της κυβέρνησης, περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Οι τέσσερις Δήμοι της Π.Ε. Άρτας (Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων) έχουν προσφύγει στην Εισαγγελία ζητώντας διερεύνηση της μεταφοράς απορριμμάτων από Κέρκυρα στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, ο οποίος αδειοδοτείται να δέχεται μόνο επεξεργασμένο υπόλειμμα. Παρά την εκκρεμή εισαγγελική διαδικασία και τις ρητές εντολές των Δήμων να μη γίνει καμία ενέργεια, η μεταφορά ξεκίνησε «εν κρυπτώ», χωρίς θεσμική ενημέρωση, και ο Δήμος Αρταίων αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά την πρόσβαση στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η εντολή για τη μεταφορά φέρεται να ξεκίνησε με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ ο ΑΣΔΣΑ Ηπείρου προχώρησε σε αποδοχή φορτίων χωρίς συνεδρίαση, χωρίς ενημέρωση των δήμων και χωρίς διαφάνεια, παρακάμπτοντας τοπικούς φορείς και νομιμότητα. Υπάρχουν δε καταγγελίες ότι τα φορτία αποτελούνταν από σύμμεικτα και ανεπεξέργαστα απορρίμματα, γεγονός που αντιβαίνει στην οδηγία 2008/98/ΕΚ και στους περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΥ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Παρακολουθεί την εμπλοκή των κρατικών αρχών στην καταγγελλόμενη παράκαμψη των θεσμικών διαδικασιών και αξιολογεί πιθανή παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας;

2. Είναι συμβατή με την οδηγία 2008/98/ΕΚ η ταφή σύμμεικτων, ανεπεξέργαστων αποβλήτων σε ΧΥΤΥ;

3. Προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές άμεση ενημέρωση ή/και αναστολή της μεταφοράς μέχρι τη διασφάλιση νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος;

Κατάθεση: 29.12.2025

EL

E-005073/2025

Απάντηση της κ. Roswall

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(11.3.2026)

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων απαιτεί την επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή[1]. Αυτό περιλαμβάνει τη διαλογή των διαφόρων τύπων αποβλήτων και τη σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων[2]. Μόνο μετά την επεξεργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί υγειονομική ταφή και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η ταφή μεικτών, μη επεξεργασμένων αποβλήτων. Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τέτοιου είδους υπόθεση κατά της Ελλάδας σχετικά με τη μη διασφάλιση της κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή[3].

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΧΥΤΥ στη Βλαχέρνα, οι εθνικές αρχές είναι σε καλύτερη θέση από την Επιτροπή να αξιολογήσουν τις συνθήκες στον χώρο και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και να διενεργήσουν ενδεχόμενες επιθεωρήσεις. Οι εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των ανωτέρω απαιτήσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως η επίμαχη. Σύμφωνα με τη στρατηγική της προσέγγιση αναφορικά με τα μέτρα επιβολής, η Επιτροπή επικεντρώνεται στη συστημική μη συμμόρφωση[4].