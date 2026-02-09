«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%

Tο νέο πρόγραμμα, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη, θα αφορά όχι μόνο σπίτια που προορίζονται για ενοικίαση, αλλά και οικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

«Στα σκαριά» βρίσκεται ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με στόχο την επαναφορά χιλιάδων παλαιών ακινήτων στην αγορά - είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για ενοικίαση.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση της τάξης του 80% επί του συνολικού κόστους - που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αγγίξει το 90% - καλύπτοντας δαπάνες έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, που πρόκειται να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026.

Σημειώνεται πως κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση περίπου 750.000 κλειστών ακινήτων, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν για πρώτη φορά και ιδιοκτήτες ανοιχτών ιδιοκατοικιών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μετά την ανακαίνιση, τα κλειστά ακίνητα πρέπει να κατοικηθούν ή να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ τα ιδιοκατοικούμενα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο.

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%

Η βασική επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και κατά 5% για τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με ΑμεΑ, φτάνοντας έτσι έως και το 90% της συνολικής δαπάνης.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Το πρόγραμμα καλύπτει ενεργειακές και γενικές ανακαινίσεις, όπως: