Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%

«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
immo RENOVATION on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 09/02/2026 - 06:30

Tο νέο πρόγραμμα, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη, θα αφορά όχι μόνο σπίτια που προορίζονται για ενοικίαση, αλλά και οικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

«Στα σκαριά» βρίσκεται ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με στόχο την επαναφορά χιλιάδων παλαιών ακινήτων στην αγορά - είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για ενοικίαση.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση της τάξης του 80% επί του συνολικού κόστους - που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αγγίξει το 90% - καλύπτοντας δαπάνες έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, που πρόκειται να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026.

Σημειώνεται πως κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση περίπου 750.000 κλειστών ακινήτων, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν για πρώτη φορά και ιδιοκτήτες ανοιχτών ιδιοκατοικιών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μετά την ανακαίνιση, τα κλειστά ακίνητα πρέπει να κατοικηθούν ή να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ τα ιδιοκατοικούμενα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο.

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%

Η βασική επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και κατά 5% για τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με ΑμεΑ, φτάνοντας έτσι έως και το 90% της συνολικής δαπάνης.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Το πρόγραμμα καλύπτει ενεργειακές και γενικές ανακαινίσεις, όπως:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
  • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα
  • Θερμομόνωση ταράτσας ή όψεων
  • Τοποθέτηση τέντας
  • Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, δάπεδα, πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα
Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 06:30

