ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44
Θεοδωρικάκος: Η Β. Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου-Η συμβολή των παραγωγικών επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 09:18
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:52
Παπασταύρου: Η Ελλάδα γίνεται μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό και ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:14
Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Αλαλούμ με την εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπεται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 08:06
Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 08:01
Κάθετος Διάδρομος: Με χαμηλές προσδοκίες η σημερινή δημοπρασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 07:58
Γιατί ο Τραμπ θέλει την Γροιλανδία: Ο ορυκτός πλούτος και οι επενδύσεις της Κίνας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:43
Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 06:42
Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Newsroom
Δευτέρα, 26/01/2026 - 09:44

Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, παραμένουν χωρίς θέρμανση ύστερα από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, με εκρήξεις να συνταράσσουν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας περίπου 1,2 εκατ. ακίνητα χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.

Η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από πότε που εισέβαλε στη χώρα το 2022.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα δήλωσε χθες ότι πάνω από 3.200 κτίρια στο Κίεβο ήταν χωρίς θέρμανση αργά το βράδυ, συγκριτικά με 6.000 το πρωί της ίδιας ημέρας.

«Από χθες το βράδυ, συνεργεία υπηρεσιών κοινής ωφελείας και ενεργειακές εταιρίες έχουν αποκαταστήσει την παροχή της θέρμανσης σε πάνω από 1.600 κτίρια. Συνεχίζουν να εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες στα σπίτια κατοίκων του Κιέβου», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα
Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα 26 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα

Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι

Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη &quot;τριμερή&quot; συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο