Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα

Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, παραμένουν χωρίς θέρμανση ύστερα από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας χθες, με εκρήξεις να συνταράσσουν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας περίπου 1,2 εκατ. ακίνητα χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.

Η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από πότε που εισέβαλε στη χώρα το 2022.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα δήλωσε χθες ότι πάνω από 3.200 κτίρια στο Κίεβο ήταν χωρίς θέρμανση αργά το βράδυ, συγκριτικά με 6.000 το πρωί της ίδιας ημέρας.

«Από χθες το βράδυ, συνεργεία υπηρεσιών κοινής ωφελείας και ενεργειακές εταιρίες έχουν αποκαταστήσει την παροχή της θέρμανσης σε πάνω από 1.600 κτίρια. Συνεχίζουν να εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες στα σπίτια κατοίκων του Κιέβου», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.