Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ

Η πρόσφατη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της χωρίς την πυρηνική ενέργεια, προκαλεί έντονη ανησυχία. Ως Νέα Αριστερά, έχουμε επανειλημμένα αναδείξει το επικίνδυνο «φλερτ» της κυβέρνησης με τα πυρηνικά, παρά τις «θολές» απαντήσεις που λαμβάνουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Η επίκληση της πυρηνικής ενέργειας ως μέσο για την «απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα» αποτελεί πρόκληση. Είναι αντιφατικό και υποκριτικό να μιλά ο Πρωθυπουργός για πράσινη μετάβαση, την ίδια στιγμή που προωθεί στη Βουλή συμβάσεις για νέες εξορύξεις ορυκτών καυσίμων. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε ασφαλής επιλογή. Το άλυτο πρόβλημα των αποβλήτων και ο κίνδυνος ενός ατυχήματος καθιστούν την τεχνολογία αυτή ασύμβατη με την προστασία του περιβάλλοντος και των επόμενων γενεών.

Επίσης η ιστορία διδάσκει ότι η γραμμή μεταξύ «ειρηνικής» χρήσης και στρατιωτικής αξιοποίησης είναι εξαιρετικά λεπτή. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα παραμένει εκτός της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της.

Σε μια περίοδο που οι πολεμικές συγκρούσεις κλιμακώνονται επικίνδυνα κοντά στα σύνορά μας και η απειλή ενός πυρηνικού ολέθρου επανέρχεται, η ένταξη της Ελλάδας σε οποιαδήποτε «πυρηνική συμμαχία» είναι επικίνδυνη. Η Νέα Αριστερά δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της σε κάθε σχέδιο ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας.

Η ενεργειακή μας ασφάλεια πρέπει να βασιστεί στις ΑΠΕ και την ειρήνη, όχι σε τεχνολογίες που ιστορικά κατέληξαν να απειλούν την ίδια την ανθρωπότητα με όλεθρο. Τέτοιες αποφάσεις δεν αφορούν μόνο μια εφήμερη κυβέρνηση, αλλά το μέλλον και την επιβίωση της χώρας.