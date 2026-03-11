ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς

Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 11/03/2026 - 08:09

Εδώ και μήνες, οι δημοσκοπήσεις έχουν πάψει να λειτουργούν ως η παραδοσιακή «φωτογραφία της στιγμής», όπως αρέσκονται να επαναλαμβάνουν στερεοτυπικά οι δημοσκόποι στα τηλεοπτικά πάνελ. Όταν μια τάση επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια επί δύο και πλέον έτη, παύει να είναι στιγμιότυπο και μετατρέπεται σε διαχρονική πολιτική πραγματικότητα.

Και η πραγματικότητα αυτή για το Μέγαρο Μαξίμου είναι αμείλικτη. Η Νέα Δημοκρατία έχει εγκλωβιστεί σε μια «γκρίζα ζώνη» πέριξ του 22%- 25% στην πρόθεση ψήφου, ένα ποσοστό που αποδομεί οριστικά το αφήγημα της κυβερνησιμότητας μέσω αυτοδυναμίας.

Και δεν είναι μόνο η δημοσκοπική πολιτική φθορά που τρομάζει το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, καθώς με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, η πριμοδότηση των επιπλέον εδρών (το περίφημο bonus) ενεργοποιείται μόνο αν το πρώτο κόμμα λάβει τουλάχιστον 25%. Κάτω από αυτό το όριο, το σύστημα μετατρέπεται επί της ουσίας σε απλή αναλογική, στερώντας από τη ΝΔ το δικαίωμα να ελπίζει σε μονοκομματική κυβέρνηση. Η στρατηγική της «σταθερότητας» που ταυτίστηκε με την αυτοδυναμία καταρρέει, καθώς το κυβερνών κόμμα αδυνατεί πλέον να πείσει ακόμα και το δικό του παραδοσιακό ακροατήριο.

Αν η πρόθεση ψήφου είναι το σύμπτωμα, τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων είναι η διάγνωση της ασθένειας. Η δυσαρέσκεια των πολιτών δεν είναι πλέον σημειακή, αλλά δομική. Σε όλους τους κρίσιμους τομείς, η κυβέρνηση λαμβάνει κάτω από τη βάση:

  • Οικονομία: Η ακρίβεια στα ράφια και τα καύσιμα πνίγει το οικογενειακό εισόδημα.
  • Υγεία και Παιδεία: Η συστηματική υποβάθμιση του ΕΣΥ και η εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων και συνολικά η υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών έχει εξαντλήσει την υπομονή της κοινωνίας.
  • Θεσμοί και Κράτος Δικαίου: Οι σκιές στη δικαιοσύνη και οι θεσμικές εκτροπές πλήττουν το κύρος της χώρας.
  • Ασφάλεια: Η εγκληματικότητα στην καθημερινότητα δημιουργεί ένα αίσθημα εγκατάλειψης.

Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον ζοφερό πίνακα παραμένει η Εθνική Άμυνα, ο μόνος τομέας που συγκεντρώνει θετικό πρόσημο. Όμως, μια «νησίδα» ικανοποίησης δεν αρκεί για να σώσει ένα πλοίο που μπάζει νερά από παντού. Η κυβέρνηση πνέει τα λοίσθια, ανίκανη να δώσει λύσεις στα προβλήματα που η ίδια δημιούργησε και διογκώθηκαν από την αδράνειά της.

Στη σημερινή συγκυρία, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια τάση «συσπείρωσης» των πολιτών γύρω από το αίσθημα εθνικής ασφάλειας, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Στο Μαξίμου, κάποιοι φαίνεται να βλέπουν σε αυτή τη γεωπολιτική αστάθεια μια «χρυσή ευκαιρία». Οι ψίθυροι για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, με στόχο τον εγκλωβισμό των πολιτών στο δίλημμα της ασφάλειας, πληθαίνουν.

Πρόκειται όμως για επικίνδυνα παιχνίδια. Η απόπειρα εκμετάλλευσης ενός πολέμου για μικροκομματικά οφέλη είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να σχεδιάζει την επόμενη «απόδραση», αλλά η πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι ο δρόμος προς την αυτοδυναμία είναι πλέον οριστικά κλειστός.

