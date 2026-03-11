Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με την ιδιότητα του επικεφαλής (UNAI SDG7 Hub Co-Chair) και ο Δήμος Ελευσίνας υπέγραψαν «Μνημόνιο Συνεργασίας» για τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δένδρων «75 UN – 75 Trees UNAI SDG7» και στη Διεθνή Ενεργειακή Κοινότητα (UNAI SDG7 Hub – Energy Community).

Στο πλαίσιο του υπογραφέντος «Μνημονίου» το ΚΕΠΑ θα προμηθεύσει δωρεάν ογδόντα πέντε (85) δένδρα ελληνικής χλωρίδας και αναμνηστική πινακίδα από τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Πράσινου Ταμείου, ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει τις διαδικασίες φύτευσης και ενθάρρυνσης συμμετοχής ιδιωτών, ιδιαιτέρως νεανικών ομάδων σε αυτές.

Επιπλέον τα δύο μέρη συμφώνησαν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας σε θέματα SDG7, όπως η ενεργειακή ένδεια, η κυκλική οικονομία, η ηλεκτροκίνηση και η εισαγωγή υδρογόνου στις μεταφορές.

Επισημαίνεται ότι η υπογραφή του ως άνω «Μνημονίου» αποτελεί μέρος της εξωστρεφούς πολιτικής του ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του SDG7 και συνδέεται με την υπογραφή αντίστοιχων «Μνημονίων Συνεργασίας» με τριάντα δύο (32) Δήμους της Ελλάδος και τη διοργάνωση πέντε (5) ετήσιων Συνεδρίων με το Περιβαλλοντικό Κέντρο στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας για θέματα προσαρμογής (Adaptation) στην Κλιματική Αλλαγή.