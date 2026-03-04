Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν

H κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom διέκοψε σήμερα τις εργασίες κατασκευής στις νέες μονάδες του ιρανικού πυρηνικού σταθμού στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, λόγω των αμερικανο-ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλεξεί Λιχατσόφ.

Ο Λιχατσόφ προειδοποίησε νωρίτερα για την απειλή που ενέχουν οι επιθέσεις κοντά στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και είπε ότι εκρήξεις μπορούν να ακουστούν «μόλις χιλιόμετρα μακριά» από τoν σταθμό , αν και η ίδια η εγκατάσταση δεν βρέθηκε στο στόχαστρο.

Οι εργασίες σταμάτησαν στους χώρους κατασκευής, στην δεύτερη και τρίτη μονάδα του σταθμού , δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

«Είναι δύσκολο να προβλέψεις την περαιτέρω πορεία των γεγονότων, δεδομένων των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αλλά οι άνθρωποί μας θα παραμείνουν εκεί σε κάθε περίπτωση, και η εγκατάσταση αυτή θα είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας», είπε ο Λιχατσόφ.

Ο Λιχατσόφ είπε ότι δεν υπάρχει τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία με την ηγεσία της ιρανικής πυρηνικής βιομηχανίας, αλλά η επαφή με τους συναδέλφους στο εργοτάξιο εξακολουθεί να υπάρχει.

Περίπου 639 Ρώσοι υπάλληλοι παραμένουν στο Ιράν και ορισμένοι που ήδη βρίσκονται στην πρωτεύουσα Τεχεράνη φεύγουν, είπε ο Λιχατσόφ. Σχεδόν 100 εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους απομακρύνθηκαν το Σάββατο, όταν άρχισαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο Λιχατσόφ είπε ότι οι απομακρύνσεις προσωπικού θα συνεχιστούν κατά την διάρκεια διαλειμμάτων των αεροπορικών επιθέσεων.