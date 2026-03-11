ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

Τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής επισήμανε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (11/3/2026).

Όπως τόνισε, η εξέλιξη και κυρίως η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών στα καύσιμα και κατ’ επέκταση στο σύνολο της οικονομίας. «Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και τις μεταφορές και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των προϊόντων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα άλευρα, καταγράφονται αυξήσεις της τάξης του 10% χωρίς να δικαιολογούνται.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την πορεία των τιμών και του εμπορίου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω αυξημένου κινδύνου και υψηλότερων ασφαλίστρων για τα πλοία που διέρχονται από κρίσιμες περιοχές, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς και καθυστερήσεις στην τροφοδοσία της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, τονίζοντας ότι η διάρκεια του πολέμου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τουριστική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. σημείωσε ότι η επιβολή πλαφόν είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού. Όπως είπε, ο πληθωρισμός ήδη κινείται από το 3% προς το 4%, ενώ εάν συνεχιστεί η ένταση στην περιοχή δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και στο 5%, ποσοστό που επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου επανέλαβε ότι η ταχύτερη δυνατή αποκλιμάκωση της έντασης και η λήξη της σύγκρουσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα των αγορών και την προστασία της οικονομίας.

