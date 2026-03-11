Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων

Τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής επισήμανε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (11/3/2026).

Όπως τόνισε, η εξέλιξη και κυρίως η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών στα καύσιμα και κατ’ επέκταση στο σύνολο της οικονομίας. «Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και τις μεταφορές και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των προϊόντων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα άλευρα, καταγράφονται αυξήσεις της τάξης του 10% χωρίς να δικαιολογούνται.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την πορεία των τιμών και του εμπορίου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω αυξημένου κινδύνου και υψηλότερων ασφαλίστρων για τα πλοία που διέρχονται από κρίσιμες περιοχές, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς και καθυστερήσεις στην τροφοδοσία της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, τονίζοντας ότι η διάρκεια του πολέμου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τουριστική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. σημείωσε ότι η επιβολή πλαφόν είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού. Όπως είπε, ο πληθωρισμός ήδη κινείται από το 3% προς το 4%, ενώ εάν συνεχιστεί η ένταση στην περιοχή δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και στο 5%, ποσοστό που επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου επανέλαβε ότι η ταχύτερη δυνατή αποκλιμάκωση της έντασης και η λήξη της σύγκρουσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα των αγορών και την προστασία της οικονομίας.