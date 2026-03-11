ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη

Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 15:27

Κοινή ανακοίνωση Φραγκίσκου Παρασύρη, Βουλευτή Ηρακλείου – υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας και του Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να εισαγάγει πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Η εξαγγελία αυτή δεν αποτελεί μόνο αντίφαση — συνιστά ομολογία αποτυχίας, ντυμένη ως όραμα.

Ο Πρωθυπουργός δεν χάνει ευκαιρία να υπερηφανεύεται ότι οι ΑΠΕ κατέστησαν τη χώρα καθαρά εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση εκκινεί προγράμματα ορυκτών καυσίμων επικαλούμενη ενεργειακή αυτάρκεια μέσω εγχώριων πόρων. Και έρχεται τώρα να υποστηρίξει μια αχρείαστη τεχνολογία που είναι εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη από το εξωτερικό. Δεν πρόκειται για στρατηγική· πρόκειται για σύγχυση που προσποιείται τον σχεδιασμό, που οδηγει σε αυξημενη ενεργειακή εξάρτηση.

Η αντίφαση γίνεται ακόμα πιο κραυγαλέα αν κανείς θυμηθεί τη διαδρομή που ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση στο ενεργειακό ζήτημα. Αντί να σχεδιάσει τη μετάβαση με ορθολογισμό, επέλεξε τον βίαιο αποκλεισμό του μοναδικού εγχώριου συμβατικού καυσίμου — και τώρα προτείνει την εισαγωγή μιας τεχνολογίας πλήρους εξάρτησης.

Τα πυρηνικά καύσιμα, ο εξοπλισμός, η τεχνογνωσία και η διαχείριση αποβλήτων, όλα προέρχονται και ελέγχονται από άλλες χώρες .

Πρόκειται για μια επιλογή που όχι μόνο δεν ενισχύει την ενεργειακή μας αυτονομία, αλλά θα επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές, καθώς το κόστος παραγωγής από πυρηνικές μονάδες είναι σήμερα πολλαπλάσιο του κόστους των ΑΠΕ.

Η χώρα δεν διαθέτει σήμερα ούτε ένα μεγαβάτ αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, την ώρα που η γειτονική Βουλγαρία διαθέτει 2,5 GW. Η ενέργεια που χάθηκε από περικοπές ΑΠΕ το 2025 θα αρκούσε να τροφοδοτήσει σχεδόν το σύνολο του αγροτικού τομέα — του ίδιου τομέα στον οποίο η κυβέρνηση αρνήθηκε προσιτό ρεύμα. Και το 2026 έχει ξεκινήσει με ακόμα περισσότερες περικοπές. Επτά χρόνια στην εξουσία, μηδέν μονάδες αποθήκευσης, μια τεχνολογία ώριμη και δοκιμασμένη. Και αντι να λυσει τα προβλήματα αυτά, η κυβέρνηση ζητά τώρα εμπιστοσύνη για την εισαγωγή πυρηνικής ενέργειας, βασισμένη σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR) που δεν έχουν λειτουργήσει σε εμπορική κλίμακα πουθενά στον κόσμο.

Η πυρηνική τεχνολογία, παρά τις εξελίξεις, συνοδεύεται από σοβαρά ερωτήματα, με τη διαχείριση των αποβλήτων να παραμένει ένα άλυτο ζήτημα. Παρόλο που δεν είμαστε εκ προοιμίου αντίθετοι στην πυρηνική ενέργεια ως τεχνολογία, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην εισαγωγή της στην Ελλάδα.

Δεδομένης της σημερινής κατάστασης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών, δεν συντρέχει κανένας λόγος για συζήτηση επί της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.

Εάν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για την ενεργειακή αυτονομία και να έχει μια νέα πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ελλάδα που να είναι φιλική στο περιβάλλον, ελεγχόμενη και φθηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα τότε πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την παραγωγή ηλεκτρισμού από τα βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία που έχει η χώρα μας. Αντί να περιμένουμε 15-20 χρόνια για να λειτουργήσει ένας μικρός αρθρωτός πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ελλάδα, μπορούμε σε μια 5ετία να έχουμε αντίστοιχη παραγωγή ελεγχόμενου ηλεκτρισμού από μονάδες γεωθερμίας.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), με υπογραφή του Πρωθυπουργού, προβλέπει ρητά σύστημα σχεδόν μηδενικών εκπομπών έως το 2050, βασισμένο αποκλειστικά σε ΑΠΕ και αποθήκευση , χωρίς καμια αναφορά στην πυρηνική ενέργεια ως ουσιαστική επιλογή του σχεδιασμού Ο Πρωθυπουργός δεν αντιπαρτιθεται σε κριτικές της αντιπολίτευσης — αντιφάσκει με τη δική του υπογραφή.

Ένα μόνο θετικό διακρίνουμε: ο κ. Μητσοτάκης έχει πλέον εδραιώσει μια ιδιότυπη αξιοπιστία, εκείνη της εγγυημένης ασυνέπειας. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι και αυτή η εξαγγελία θα ακολουθήσει τη πορεία προς τη λήθη που ακολουθήσαν προηγούμενες εξαγγελίες του.

