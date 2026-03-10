«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου

Αν και η τιμή του πετρελαίου μετά το χθεσινό "τίναγμα" μειώθηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, αν περάσει και σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια, οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν στις αγορές ενέργειας, αλλά θα περάσουν γρήγορα στην καθημερινότητα, επηρεάζοντας τις τιμές στα καύσιμα, τις μεταφορές και τελικά το κόστος βασικών αγαθών και τροφίμων. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με υψηλές τιμές στην αντλία πριν ακόμη αποτυπωθούν πλήρως οι τελευταίες αναταράξεις των αγορών.

Το πρωί της Δευτέρας η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κινήθηκε πάνω από 1,84 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές και κυρίως στα νησιά οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και μικρές αυξήσεις στη διεθνή τιμή των καυσίμων μπορούν να μεταφραστούν γρήγορα σε νέα επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Πολύ περισσότερο καθώς η ενεργειακή αναταραχή έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο όπου οι τιμές σε τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά προϊόντα παραμένουν ήδη σε ανοδική τροχιά. Με βάση τις τελευταίες τιμές στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων (8/03) η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1,832 ευρώ ανά λίτρο, του ντίζελ κίνησης στο 1,772 ευρώ ανά λίτρο και του θέρμανσης στο 1,366 ευρώ ανά λίτρο. Στις Κυκλάδες όμως η τιμή της αμόλυβδης έχει εκτιναχθεί στα 2,039 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 1,903 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ, στο 1,939 ευρώ και το ντίζελ στο 1,810 ευρώ, ενώ στην Ευρυτανία οι τιμές διαμορφώνονται στο 1,924 ευρώ και 1,868 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται ήδη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας e-katanalotis (9 Μαρτίου 2026), οι τιμές σε βασικά λαχανικά παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με την αλυσίδα και την προέλευση του προϊόντος. Οι τομάτες ξεκινούν από 1,58 ευρώ το κιλό και φτάνουν έως 3,20 ευρώ το κιλό, τα κολοκυθάκια έως 3,70 ευρώ το κιλό, οι μελιτζάνες έως 3,70 ευρώ το κιλό ενώ τα μαρούλια ξεκινούν από 1,10 ευρώ ανά τεμάχιο και φτάνουν στο 1,30 ευρώ.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τις εξελίξεις στη χονδρική αγορά. Σύμφωνα με το τελευταίο στατιστικό δελτίο χονδρικής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) με ημερομηνία 5 Μαρτίου, σε αρκετά βασικά οπωροκηπευτικά καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενδεικτικά, τα κολοκυθάκια διαμορφώνονται στα 2 ευρώ το κιλό από 1,30 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 54%. Ανοδικά κινούνται και τα μπρόκολα, που φτάνουν τα 1,70 ευρώ το κιλό από 1,30 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 31%.

Σημαντική είναι και η αύξηση στις μελιτζάνες, οι οποίες διαμορφώνονται στα 2,30 ευρώ το κιλό από 1,80 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 28%. Αντίστοιχα, οι τομάτες φτάνουν τα 1,70 ευρώ το κιλό από 1,20 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 42%, ενώ τα τοματίνια διαμορφώνονται στα 4,50 ευρώ από 3,50 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 29%. Πιο ήπιες αυξήσεις καταγράφονται σε προϊόντα όπως το κουνουπίδι, που φτάνει τα 0,90 ευρώ το κιλό από 0,80 ευρώ (+12,5%), και το μαρούλι, που διαμορφώνεται στα 0,75 ευρώ από 0,70 ευρώ (+7%). Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Circana δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) παραμένουν ισχυρές. Το μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 2,4% στις αρχές του 2026, από +1,7% το 2025 και -0,2% το 2024, επιβεβαιώνοντας την επαναφορά ανοδικής τάσης στις τιμές. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται κυρίως σε κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Ειδικότερα, τα snacks εμφανίζουν άνοδο τιμών περίπου 7,9%, ενώ ακολουθούν τα μη αλκοολούχα ποτά με αύξηση περίπου 6,6%. Αυξήσεις σημειώνονται επίσης στα κατεψυγμένα τρόφιμα (+2,6%), στα τυποποιημένα τρόφιμα (+2,4%) και στα γαλακτοκομικά (+1,4%). Αντίθετα, μικρότερες μεταβολές καταγράφονται σε κατηγορίες όπως τα αλκοολούχα ποτά (+0,8%) και τα βοηθήματα μαγειρικής / καρυκεύματα (+0,9%), ενώ σε ορισμένες κατηγορίες μη τροφίμων οι τιμές εμφανίζουν οριακή υποχώρηση. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφονται στα φρέσκα κρέατα (+8,88%) και στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+7,89%). Ακολουθούν τα αλλαντικά (+5,79%), τα μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη (+5,51%) και οι νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (+3,66%).Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το κύριο βάρος των ανατιμήσεων συνεχίζει να εντοπίζεται στα τρόφιμα και τα ποτά, κατηγορίες που επηρεάζουν άμεσα το καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών.