ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου

«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
Άννα Διανά
Τρίτη, 10/03/2026 - 08:12

Αν και η τιμή του πετρελαίου μετά το χθεσινό "τίναγμα" μειώθηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, αν περάσει και σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια, οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν στις αγορές ενέργειας, αλλά θα περάσουν γρήγορα στην καθημερινότητα, επηρεάζοντας τις τιμές στα καύσιμα, τις μεταφορές και τελικά το κόστος βασικών αγαθών και τροφίμων. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με υψηλές τιμές στην αντλία πριν ακόμη αποτυπωθούν πλήρως οι τελευταίες αναταράξεις των αγορών.

Το πρωί της Δευτέρας η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κινήθηκε πάνω από 1,84 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές και κυρίως στα νησιά οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και μικρές αυξήσεις στη διεθνή τιμή των καυσίμων μπορούν να μεταφραστούν γρήγορα σε νέα επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Πολύ περισσότερο καθώς η ενεργειακή αναταραχή έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο όπου οι τιμές σε τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά προϊόντα παραμένουν ήδη σε ανοδική τροχιά. Με βάση τις τελευταίες τιμές στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων (8/03) η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1,832 ευρώ ανά λίτρο, του ντίζελ κίνησης στο 1,772 ευρώ ανά λίτρο και του θέρμανσης στο 1,366 ευρώ ανά λίτρο. Στις Κυκλάδες όμως η τιμή της αμόλυβδης έχει εκτιναχθεί στα 2,039 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 1,903 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ, στο 1,939 ευρώ και το ντίζελ στο 1,810 ευρώ, ενώ στην Ευρυτανία οι τιμές διαμορφώνονται στο 1,924 ευρώ και 1,868 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται ήδη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας e-katanalotis (9 Μαρτίου 2026), οι τιμές σε βασικά λαχανικά παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με την αλυσίδα και την προέλευση του προϊόντος. Οι τομάτες ξεκινούν από 1,58 ευρώ το κιλό και φτάνουν έως 3,20 ευρώ το κιλό, τα κολοκυθάκια έως 3,70 ευρώ το κιλό, οι μελιτζάνες έως 3,70 ευρώ το κιλό ενώ τα μαρούλια ξεκινούν από 1,10 ευρώ ανά τεμάχιο και φτάνουν στο 1,30 ευρώ.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τις εξελίξεις στη χονδρική αγορά. Σύμφωνα με το τελευταίο στατιστικό δελτίο χονδρικής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) με ημερομηνία 5 Μαρτίου, σε αρκετά βασικά οπωροκηπευτικά καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενδεικτικά, τα κολοκυθάκια διαμορφώνονται στα 2 ευρώ το κιλό από 1,30 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 54%. Ανοδικά κινούνται και τα μπρόκολα, που φτάνουν τα 1,70 ευρώ το κιλό από 1,30 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 31%.

Σημαντική είναι και η αύξηση στις μελιτζάνες, οι οποίες διαμορφώνονται στα 2,30 ευρώ το κιλό από 1,80 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 28%. Αντίστοιχα, οι τομάτες φτάνουν τα 1,70 ευρώ το κιλό από 1,20 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 42%, ενώ τα τοματίνια διαμορφώνονται στα 4,50 ευρώ από 3,50 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 29%. Πιο ήπιες αυξήσεις καταγράφονται σε προϊόντα όπως το κουνουπίδι, που φτάνει τα 0,90 ευρώ το κιλό από 0,80 ευρώ (+12,5%), και το μαρούλι, που διαμορφώνεται στα 0,75 ευρώ από 0,70 ευρώ (+7%). Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Circana δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) παραμένουν ισχυρές. Το μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 2,4% στις αρχές του 2026, από +1,7% το 2025 και -0,2% το 2024, επιβεβαιώνοντας την επαναφορά ανοδικής τάσης στις τιμές. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται κυρίως σε κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Ειδικότερα, τα snacks εμφανίζουν άνοδο τιμών περίπου 7,9%, ενώ ακολουθούν τα μη αλκοολούχα ποτά με αύξηση περίπου 6,6%. Αυξήσεις σημειώνονται επίσης στα κατεψυγμένα τρόφιμα (+2,6%), στα τυποποιημένα τρόφιμα (+2,4%) και στα γαλακτοκομικά (+1,4%). Αντίθετα, μικρότερες μεταβολές καταγράφονται σε κατηγορίες όπως τα αλκοολούχα ποτά (+0,8%) και τα βοηθήματα μαγειρικής / καρυκεύματα (+0,9%), ενώ σε ορισμένες κατηγορίες μη τροφίμων οι τιμές εμφανίζουν οριακή υποχώρηση. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφονται στα φρέσκα κρέατα (+8,88%) και στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+7,89%). Ακολουθούν τα αλλαντικά (+5,79%), τα μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη (+5,51%) και οι νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (+3,66%).Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το κύριο βάρος των ανατιμήσεων συνεχίζει να εντοπίζεται στα τρόφιμα και τα ποτά, κατηγορίες που επηρεάζουν άμεσα το καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών.

