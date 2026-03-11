ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell

15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 15:30

Οι Έλληνες οδηγοί έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα μοναδικό ταξίδι στο εμβληματικό Grand Prix της Monza μέσα από τη νέα προωθητική ενέργεια του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, που πραγματοποιείται στα πρατήρια Shell.

Με κάθε ανεφοδιασμό 20 λίτρων και άνω σε καύσιμα Shell V-Power Racing, Shell V-Power 98 ή Shell V-Power Diesel, οι καταναλωτές κερδίζουν spins στο Spin to Win μέσω της εφαρμογής Shell GO+, διεκδικώντας άμεσα δώρα αλλά και συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση.

Συνολικά, 15 τυχεροί θα ταξιδέψουν τον Σεπτέμβριο στο «Ναό της Ταχύτητας», στη Monza της Ιταλίας, εκεί όπου έχουν φιλοξενηθεί σχεδόν όλα τα Ιταλικά Grand Prix από το 1950, για να παρακολουθήσουν από κοντά έναν από τους πιο ιστορικούς αγώνες της Formula 1!

Παράλληλα, μέσα από τα spins, οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν άμεσα δώρα, όπως πόντους Shell GO+ και συλλεκτικά αυτοκινητάκια Shell Motorsport.

Η ενέργεια πραγματοποιείται σε πρατήρια Shell σε όλη την Ελλάδα και ισχύει έως 31 Μαΐου 2026.

Η προωθητική ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας έναν αιώνα καινοτομίας και σχέσης εμπιστοσύνης με τους Έλληνες οδηγούς.

Spin to Win – Σκέψου περισσότερα δώρα!

Monza-Activation-26-final_1440X1800.png

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων 11 Μαρτίου 2026
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας 11 Μαρτίου 2026
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG

Ενεργειακός κολοσσός βάζει λουκέτο σε 1.000 πρατήρια στη Νέα Υόρκη, ο λόγος
ΚΟΣΜΟΣ

Ενεργειακός κολοσσός βάζει λουκέτο σε 1.000 πρατήρια στη Νέα Υόρκη, ο λόγος

METLEN, Shell και TotalEnergies θα προμηθεύσουν τη Βουλγαρία με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

METLEN, Shell και TotalEnergies θα προμηθεύσουν τη Βουλγαρία με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ

Η πιο έξυπνη επιλογή για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει και φέτος την υπογραφή των πρατηρίων Shell
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η πιο έξυπνη επιλογή για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει και φέτος την υπογραφή των πρατηρίων Shell

Shell GO+ - Σκέψου Περισσότερα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Shell GO+ - Σκέψου Περισσότερα

Coral: Πρατήρια νέας γενιάς για τη Shell με στροφή σε δραστηριότητες εκτός αντλίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Coral: Πρατήρια νέας γενιάς για τη Shell με στροφή σε δραστηριότητες εκτός αντλίας