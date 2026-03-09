ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07
Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:05
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:01
Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Ακριβότερα καύσιμα, πιέσεις στα τρόφιμα, συναγερμός σε τράπεζες και τουρισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:59
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ
08/03/2026 - 07:59
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ

«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
Θανάσης Κουκάκης
Δευτέρα, 09/03/2026 - 08:27

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων βρίσκεται η επαναφορά της επιδότησης καυσίμων στην αντλία, γνωστής ως Fuel Pass, με εισοδηματικά κριτήρια.

Η εκτίναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στην περιοχή των 120 δολαρίων το βαρέλι ενεργοποιεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό για νέα μέτρα στήριξης, με το Fuel Pass να επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι. Η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, τόσο για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων κερδοσκοπίας όσο και για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων βρίσκεται η επαναφορά της επιδότησης καυσίμων στην αντλία, γνωστής ως Fuel Pass, με εισοδηματικά κριτήρια. Το μέτρο είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, προκειμένου να αντισταθμιστεί μέρος της αύξησης στις τιμές των καυσίμων.

Το όριο συναγερμού για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων έχει τεθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που πλέον έχει ξεπεραστεί κατά περίπου 20 δολάρια. «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινητοποιούμαστε», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα για άμεσες κινήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει «αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας», στέλνοντας μήνυμα προς την αγορά καυσίμων.

Το ύψος της νέας επιδότησης, που αναμένεται να αποτελέσει τον τρίτο κύκλο του μέτρου, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Fuel Pass 3 θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ, αντίστοιχα με τα ποσά που είχαν δοθεί στους προηγούμενους κύκλους.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο του Fuel Pass, που εφαρμόστηκε την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2022, τα νοικοκυριά έλαβαν ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στις νησιωτικές περιοχές το ποσό ήταν αυξημένο, ενώ η επιδότηση μπορούσε να δοθεί είτε μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς μειωμένο ποσό. Ο δεύτερος κύκλος, Fuel Pass 2, εφαρμόστηκε για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022, με αυξημένα ποσά λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών, τα οποία έφτασαν έως και τα 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές με χρήση ψηφιακής κάρτας.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις της νέας γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή αποτυπώνονται ήδη στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η πρώτη εβδομάδα του πολέμου έκλεισε με σημαντικές αυξήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 6 Μαρτίου η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,743 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά 0,178 ευρώ σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου η τιμή βρισκόταν στα 1,565 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε στο ίδιο διάστημα στα 1,82 ευρώ ανά λίτρο από 1,751 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 0,069 ευρώ ανά λίτρο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού 09 Μαρτίου 2026
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ 09 Μαρτίου 2026
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέλος το Fuel Pass 3 - Η τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2 ευρω
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέλος το Fuel Pass 3 - Η τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2 ευρω

Fuel Pass 3: Ανοιχτό το ενδεχόμενο στο δρόμο προς τις κάλπες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Fuel Pass 3: Ανοιχτό το ενδεχόμενο στο δρόμο προς τις κάλπες

Fuel Pass 3: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο για νέα αίτηση - Ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης μετά το Πάσχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Fuel Pass 3: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο για νέα αίτηση - Ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης μετά το Πάσχα

Γιατί η αγορά βλέπει νέο Fuel Pass 3 - Στα 1,918 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί η αγορά βλέπει νέο Fuel Pass 3 - Στα 1,918 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη

Τα χαμηλά τιμολόγια ρεύματος Δεκεμβρίου αφήνουν περιθώρια για Fuel Pass 3
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τα χαμηλά τιμολόγια ρεύματος Δεκεμβρίου αφήνουν περιθώρια για Fuel Pass 3

Τέλος στα σενάρια για Fuel Pass 3 - Γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει στο τραπέζι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέλος στα σενάρια για Fuel Pass 3 - Γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει στο τραπέζι