«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων βρίσκεται η επαναφορά της επιδότησης καυσίμων στην αντλία, γνωστής ως Fuel Pass, με εισοδηματικά κριτήρια.

Η εκτίναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στην περιοχή των 120 δολαρίων το βαρέλι ενεργοποιεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό για νέα μέτρα στήριξης, με το Fuel Pass να επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι. Η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, τόσο για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων κερδοσκοπίας όσο και για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων βρίσκεται η επαναφορά της επιδότησης καυσίμων στην αντλία, γνωστής ως Fuel Pass, με εισοδηματικά κριτήρια. Το μέτρο είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, προκειμένου να αντισταθμιστεί μέρος της αύξησης στις τιμές των καυσίμων.

Το όριο συναγερμού για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων έχει τεθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που πλέον έχει ξεπεραστεί κατά περίπου 20 δολάρια. «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινητοποιούμαστε», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα για άμεσες κινήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει «αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας», στέλνοντας μήνυμα προς την αγορά καυσίμων.

Το ύψος της νέας επιδότησης, που αναμένεται να αποτελέσει τον τρίτο κύκλο του μέτρου, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Fuel Pass 3 θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ, αντίστοιχα με τα ποσά που είχαν δοθεί στους προηγούμενους κύκλους.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο του Fuel Pass, που εφαρμόστηκε την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2022, τα νοικοκυριά έλαβαν ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στις νησιωτικές περιοχές το ποσό ήταν αυξημένο, ενώ η επιδότηση μπορούσε να δοθεί είτε μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς μειωμένο ποσό. Ο δεύτερος κύκλος, Fuel Pass 2, εφαρμόστηκε για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022, με αυξημένα ποσά λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών, τα οποία έφτασαν έως και τα 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές με χρήση ψηφιακής κάρτας.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις της νέας γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή αποτυπώνονται ήδη στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η πρώτη εβδομάδα του πολέμου έκλεισε με σημαντικές αυξήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 6 Μαρτίου η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,743 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά 0,178 ευρώ σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου η τιμή βρισκόταν στα 1,565 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε στο ίδιο διάστημα στα 1,82 ευρώ ανά λίτρο από 1,751 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 0,069 ευρώ ανά λίτρο.