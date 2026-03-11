ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 15:11

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να επικαιροποιήσει το εθνικό της πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να υποβάλει το εθνικό της προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων που προβλέπονται βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, οι οποίες καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 44 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή δεν χρειάζεται να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία επί παραβάσει.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της Επιτροπής που αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας και τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ μέσω διαδραστικών χαρτών και εξατομικευμένων γραφημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης ή για την πρόσβαση στην πλήρη βάση αποφάσεων για παραβάσεις, το μητρώο αποφάσεων για παραβάσεις είναι ανοικτό για αναζήτηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα που περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις.

Περιβάλλον

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να επικαιροποιήσει το εθνικό της πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2026)2006], επειδή δεν επικαιροποίησε το οικείο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βάσει της οδηγίας σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (οδηγία ΕΑΟΕ) [οδηγία (ΕΕ) 2016/2284]. Η οδηγία ΕΑΟΕ καθορίζει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται από κάθε κράτος μέλος σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 2020-2029, με πιο φιλόδοξες μειώσεις από το 2030 και μετά. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) στα οποία να καθορίζονται μέτρα για την εκπλήρωση των εν λόγω δεσμεύσεων. Η οδηγία ΕΑΟΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν το ΕΠΕΑΡ τους τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Οι επικαιροποιήσεις αυτές δείχνουν την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα. Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής το απαιτούμενο επικαιροποιημένο ΕΠΕΑΡ στην Επιτροπή. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενέργεια και κλίμα

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν τα εθνικά τους προσχέδια ανακαίνισης κτιρίων που προβλέπονται βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2026)2014], την Τσεχία [INFR(2026)2016],τη Γερμανία [INFR(2026)2017], την Εσθονία [INFR(2026)2019], την Ιρλανδία [INFR(2026)2023], την Ελλάδα [INFR(2026)2020], τη Γαλλία [INFR(2026)2021], την Ιταλία [INFR(2026)2024], την Κύπρο [INFR(2026)2015], τη Λετονία [INFR(2026)2026], το Λουξεμβούργο [INFR(2026)2025], την Ουγγαρία [INFR(2026)2022], τη Μάλτα [INFR(2026)2027], τις Κάτω Χώρες [INFR(2026)2028], την Αυστρία [INFR(2026)2013], την Πολωνία [INFR(2026)2029], την Πορτογαλία [INFR(2026)2030], τη Σλοβακία [INFR(2026)2032] και τη Σουηδία [INFR(2026)2031], επειδή δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή το εθνικό τους προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων (στο εξής: ΕΣΑΚ) έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Τα ΕΣΑΚ αποτελούν βασικό και στρατηγικό εργαλείο για τη μετατροπή του κτιριακού δυναμικού των κρατών μελών σε υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικό και απανθρακοποιημένο περιουσιακό στοιχείο έως το 2050. Με τη δημιουργία μιας σειράς προβλέψιμων ανακαινίσεων και σαφούς μακροπρόθεσμης πορείας, τα εν λόγω σχέδια θα στηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [οδηγία (ΕΕ) 2024/1275] και θα εξασφαλίσουν την αναγκαία επενδυτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Τα σχέδια αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Η έγκαιρη υποβολή των προσχεδίων επιτρέπει στην Επιτροπή να προβεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση της στρατηγικής κάθε κράτους μέλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οριστικοποιημένα σχέδια είναι ολοκληρωμένα, εφαρμόσιμα και ευθυγραμμισμένα με τους επικαιροποιημένους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Η Επιτροπή καλεί τώρα τα οικεία κράτη μέλη να υποβάλουν τα προσχέδιά τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

