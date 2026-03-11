Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, οι οποίες καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 44 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή δεν χρειάζεται να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία επί παραβάσει.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της Επιτροπής που αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας και τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ μέσω διαδραστικών χαρτών και εξατομικευμένων γραφημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης ή για την πρόσβαση στην πλήρη βάση αποφάσεων για παραβάσεις, το μητρώο αποφάσεων για παραβάσεις είναι ανοικτό για αναζήτηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα που περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις.

Περιβάλλον

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να επικαιροποιήσει το εθνικό της πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2026)2006], επειδή δεν επικαιροποίησε το οικείο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βάσει της οδηγίας σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (οδηγία ΕΑΟΕ) [οδηγία (ΕΕ) 2016/2284]. Η οδηγία ΕΑΟΕ καθορίζει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται από κάθε κράτος μέλος σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 2020-2029, με πιο φιλόδοξες μειώσεις από το 2030 και μετά. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) στα οποία να καθορίζονται μέτρα για την εκπλήρωση των εν λόγω δεσμεύσεων. Η οδηγία ΕΑΟΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν το ΕΠΕΑΡ τους τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Οι επικαιροποιήσεις αυτές δείχνουν την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα. Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής το απαιτούμενο επικαιροποιημένο ΕΠΕΑΡ στην Επιτροπή. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενέργεια και κλίμα

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν τα εθνικά τους προσχέδια ανακαίνισης κτιρίων που προβλέπονται βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2026)2014], την Τσεχία [INFR(2026)2016],τη Γερμανία [INFR(2026)2017], την Εσθονία [INFR(2026)2019], την Ιρλανδία [INFR(2026)2023], την Ελλάδα [INFR(2026)2020], τη Γαλλία [INFR(2026)2021], την Ιταλία [INFR(2026)2024], την Κύπρο [INFR(2026)2015], τη Λετονία [INFR(2026)2026], το Λουξεμβούργο [INFR(2026)2025], την Ουγγαρία [INFR(2026)2022], τη Μάλτα [INFR(2026)2027], τις Κάτω Χώρες [INFR(2026)2028], την Αυστρία [INFR(2026)2013], την Πολωνία [INFR(2026)2029], την Πορτογαλία [INFR(2026)2030], τη Σλοβακία [INFR(2026)2032] και τη Σουηδία [INFR(2026)2031], επειδή δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή το εθνικό τους προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων (στο εξής: ΕΣΑΚ) έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Τα ΕΣΑΚ αποτελούν βασικό και στρατηγικό εργαλείο για τη μετατροπή του κτιριακού δυναμικού των κρατών μελών σε υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικό και απανθρακοποιημένο περιουσιακό στοιχείο έως το 2050. Με τη δημιουργία μιας σειράς προβλέψιμων ανακαινίσεων και σαφούς μακροπρόθεσμης πορείας, τα εν λόγω σχέδια θα στηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [οδηγία (ΕΕ) 2024/1275] και θα εξασφαλίσουν την αναγκαία επενδυτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Τα σχέδια αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Η έγκαιρη υποβολή των προσχεδίων επιτρέπει στην Επιτροπή να προβεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση της στρατηγικής κάθε κράτους μέλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οριστικοποιημένα σχέδια είναι ολοκληρωμένα, εφαρμόσιμα και ευθυγραμμισμένα με τους επικαιροποιημένους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Η Επιτροπή καλεί τώρα τα οικεία κράτη μέλη να υποβάλουν τα προσχέδιά τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.