Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
Τετάρτη, 11/03/2026 - 13:32

Στις 2 το μεσημέρι οι ανακοινώσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ενέργειας

Η περιοχή μας είναι στη δίνη ενός εκτεταμένου πολέμου. Η χώρα μας πιστεύω ότι απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένας πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νωρίτερα σήμερα.

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι προστρέξαμε πρώτοι να υποστηρίξουμε την Κύπρο, αποστέλλοντας αμυντικές δυνάμεις του Ναυτικού και της Αεροπορίας μας. Αλλά, στη συνέχεια, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην πράξη αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ευρωπαϊκό έδαφος και η άμυνά του πρέπει να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, κ. Πρόεδρε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταβάλει μια τιτάνια προσπάθεια για να μπορέσει να απεγκλωβίσει από τις εμπόλεμες ζώνες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται.

Ενώ, ταυτόχρονα, και σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα η χώρα μας δίνει τον δικό της αγώνα, ώστε αυτή η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες.

Μας απασχολεί ιδιαίτερα η σταθερότητα του Λιβάνου. Έχουμε εκφράσει την έντονη διαφωνία μας με οποιαδήποτε εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση γίνει στον νότιο Λίβανο και τη στήριξή μας στις αρχές του Λιβάνου, έτσι ώστε αυτές οι ίδιες να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας, τα οποία γεννάει η παρουσία της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Παράλληλα ο πρωθυπουργός τόνισε πως «εκτός από τη γεωπολιτική διάσταση του ζητήματος, μας απασχολούν πολύ και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Γι’ αυτό και σήμερα, στις 14:00 η ώρα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ενέργειας θα κάνουν σχετικές ανακοινώσεις για την επιβολή πλαφόν και στα καύσιμα, για να είμαι πιο σαφής: πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ.

Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα.

Οπότε, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ανακοινωθούν σήμερα, με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο.

Από εκεί και πέρα, θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, εκφράζοντας πάντα, βέβαια, την ευχή μας ότι θα οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση, έτσι ώστε αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να μην διογκωθεί περαιτέρω».

