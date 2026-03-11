Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ

Στις 2 το μεσημέρι οι ανακοινώσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ενέργειας

Η περιοχή μας είναι στη δίνη ενός εκτεταμένου πολέμου. Η χώρα μας πιστεύω ότι απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένας πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νωρίτερα σήμερα.

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι προστρέξαμε πρώτοι να υποστηρίξουμε την Κύπρο, αποστέλλοντας αμυντικές δυνάμεις του Ναυτικού και της Αεροπορίας μας. Αλλά, στη συνέχεια, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην πράξη αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ευρωπαϊκό έδαφος και η άμυνά του πρέπει να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, κ. Πρόεδρε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταβάλει μια τιτάνια προσπάθεια για να μπορέσει να απεγκλωβίσει από τις εμπόλεμες ζώνες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται.

Ενώ, ταυτόχρονα, και σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα η χώρα μας δίνει τον δικό της αγώνα, ώστε αυτή η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες.

Μας απασχολεί ιδιαίτερα η σταθερότητα του Λιβάνου. Έχουμε εκφράσει την έντονη διαφωνία μας με οποιαδήποτε εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση γίνει στον νότιο Λίβανο και τη στήριξή μας στις αρχές του Λιβάνου, έτσι ώστε αυτές οι ίδιες να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας, τα οποία γεννάει η παρουσία της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Παράλληλα ο πρωθυπουργός τόνισε πως «εκτός από τη γεωπολιτική διάσταση του ζητήματος, μας απασχολούν πολύ και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Γι’ αυτό και σήμερα, στις 14:00 η ώρα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ενέργειας θα κάνουν σχετικές ανακοινώσεις για την επιβολή πλαφόν και στα καύσιμα, για να είμαι πιο σαφής: πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ.

Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα.

Οπότε, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ανακοινωθούν σήμερα, με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο.

Από εκεί και πέρα, θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, εκφράζοντας πάντα, βέβαια, την ευχή μας ότι θα οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση, έτσι ώστε αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να μην διογκωθεί περαιτέρω».