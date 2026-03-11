ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ημερίδα με τίτλο «Γυναίκα και Ισότητα στον 21ο αιώνα: Θεσμικές πολιτικές, προκλήσεις και προοπτικές» διοργάνωσε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στην έδρα της η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) διοργάνωσε την Παρασκευή (06/03) εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ισότητας των φύλων και της γυναικείας παρουσίας σε τεχνικούς και ηγετικούς ρόλους στον τομέα της ενέργειας.

Η Ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Κωνσταντίνου Τσιμάρα ο οποίος, αφού τόνισε ότι η σύγχρονη γυναίκα σηκώνει πολλές φορές μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αναλογεί, εξήρε τη συνεισφορά των γυναικών εργαζόμενων στην Αρχή.

Ακολούθησε η τοποθέτηση της Λέκτορα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και τέως Γενικής Γραμματέα Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Ζέφης Δημαδάμα η οποία υπογράμμισε ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό πυλώνα των δημοκρατικών κοινωνιών. Όπως είπε, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και πολιτικών προστασίας, εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές ανισότητες στην εργασία, την πολιτική και την κοινωνική ζωή. Αναφερόμενη ειδικότερα στον επαγγελματικό χώρο τόνισε το μισθολογικό χάσμα που παρατηρείται μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τις περιορισμένες ευκαιρίες εξέλιξης των γυναικών.

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, παρουσίασε τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ισότητας τονίζοντας ότι η ουσιαστική ισότητα προϋποθέτει όχι μόνο τη θεσμική συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά και την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Η πραγματική ισότητα δεν αποτυπώνεται μόνο στη στελέχωση των οργανισμών, αλλά κυρίως στη συμμετοχή των γυναικών στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης και στα κέντρα λήψης αποφάσεων» είπε στη δική του παρέμβαση ο Διονύσης Λιναρδάτος, εξειδικευμένο στέλεχος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξαρτήτων Αρχών.

Τις πρωτοβουλίες της Αρχής για την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο παρουσίασε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΡΑΑΕΥ, Αναστασία Βλαχοπούλου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην υπογραφή της Χάρτας Ισότητας των Φύλων του CEER τον Δεκέμβριο του 2025 και στην έγκριση του Σχεδίου Δράσης για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, το οποίο λειτουργεί ως οδικός χάρτης για την εξάλειψη των διακρίσεων. Παράλληλα, όπως είπε, μέσω πρωτοβουλιών, όπως το GatE Project, επιδιώκεται η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε τεχνικές και ηγετικές θέσεις σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο τομέα όπως η ενέργεια.

«Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι «ουδέτερη» ως προς το φύλο» τόνισε η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κοινωνιολόγος Αγγελική Παπάζογλου. Πρόσθεσε πως οι υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες καθιστούν τις γυναίκες -ιδιαίτερα τις μονογονείς, τις ηλικιωμένες και τις γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες- πιο ευάλωτες.

Για τη σύνδεση κλιματικής κρίσης και έμφυλων ανισοτήτων έκανε λόγο η Εύα Σπαθάρα, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Πολλαπλών Διακρίσεων. Υπογράμμισε πως οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις απαιτούν πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές επιπτώσεις τους στις γυναίκες.

Τέλος, η δημοσιογράφος-συγγραφέας Ζηνοβία Σαπουνά ανέλυσε πως το body shaming λειτουργεί ως μηχανισμός αναπαραγωγής στερεοτύπων, αποδοχής ή αποκλεισμού των γυναικών στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Όπως είπε, η αίσθηση ντροπής για το σώμα που εκπορεύεται από χλευασμό ή επίκριση αποτελεί μορφή έμφυλης βίας και διάκρισης που πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες. Ταυτόχρονα, η κ. Σαπουνά ανέδειξε πώς ο σεξιστικός λόγος κανονικοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον συντονισμό της Ημερίδας έκανε η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της ΡΑΑΕΥ, Εύη Φραγκουδάκη.