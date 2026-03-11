WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Τρίτη το βράδυ στην ηλεκτρονική της έκδοση η Wall Street Journal.

Η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ σε δυο φάσεις το 2022, αφού ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσθεσε η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι και αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, σημείωσε η Τζέρναλ, σύμφωνα με το όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επίσης σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν οι ηγέτες των κρατών της G7 μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία -- οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αρχή της εβδομάδας.

