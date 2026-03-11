WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Τρίτη το βράδυ στην ηλεκτρονική της έκδοση η Wall Street Journal.

Η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ σε δυο φάσεις το 2022, αφού ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσθεσε η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι και αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, σημείωσε η Τζέρναλ, σύμφωνα με το όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επίσης σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν οι ηγέτες των κρατών της G7 μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία -- οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αρχή της εβδομάδας.