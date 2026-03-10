Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25% νωρίς τη Δευτέρα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά τους από τον Ιούλιο του 2022.

Η κυβέρνηση της Κροατίας πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα προκειμένου να επαναφέρει ανώτατα όρια στις τιμές των καυσίμων, ως απάντηση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Η κροατική κυβέρνηση επανέφερε πλαφόν στις τιμές καυσίμων, με τις νέες ανώτατες λιανικές τιμές να τίθενται σε ισχύ από σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου.

Με βάση τις νέες ρυθμιζόμενες τιμές, η απλή βενζίνη (Eurosuper) για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα κοστίζει 1,50 ευρώ το λίτρο - καταγράφοντας αύξηση τεσσάρων λεπτών σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή.

Χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης, η τιμή θα είχε φτάσει τα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Το ντίζελ (Eurodiesel) θα αυξηθεί κατά επτά λεπτά, με τη νέα τιμή να διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Χωρίς τα κυβερνητικά μέτρα, η τιμή θα είχε ανέλθει στα 1,72 ευρώ, ενώ η τρέχουσα τιμή είναι 1,48 ευρώ ανά λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως παράλληλα με το πλαφόν στις τιμές, η κυβέρνηση τροποποίησε και τον κανονισμό για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια.

Για την περίοδο από τις 10 Μαρτίου έως τις 23 Μαρτίου 2026, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ θα μειωθεί στα 386,13 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, που αντιστοιχεί σε μείωση 20 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ή 0,02 ευρώ ανά λίτρο.

Το μέτρο αναμένεται να μειώσει τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενέργεια κατά περίπου 1,95 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των δύο εβδομάδων.

Πηγή: croatiaweek.com