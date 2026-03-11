ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 15:07
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια: Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:00
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,3% για τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 14:31
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 13:48
Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 13:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:53
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:21
Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 11:46
Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 11:19
Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Αρχείου
Αρχείου Khaled Ashgr από Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 07:03

Το Σάββατο 7 Μαρτίου το Ισραήλ χτύπησε δεξαμενές πετρελαίου στις περιοχές Κουχάκ και Σαχράν στην Τεχεράνη, καθώς και στο Καράτζ δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές και μακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προειδοποιούν ειδικοί, την ώρα που διεθνείς οργανισμοί παρακολούθησης παραδέχονται ότι δυσκολεύονται να καταγράψουν πλήρως την έκταση των περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου.

Δύο ημέρες μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, η μεγάλη αποθήκη πετρελαίου Σαχράν (Shahran), στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης, καθώς και η αποθήκη καυσίμων Σαχρ-ε (Shahr-e), στα νότια της πόλης, εξακολουθούσαν να καίγονται.

{https://x.com/wammezz/status/2030985083474112845}

Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν σημαντικούς κόμβους αποθήκευσης και διανομής καυσίμων για την ιρανική πρωτεύουσα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες των επιθέσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία.

Αμέσως μετά τα πλήγματα, η ιρανική υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος και η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος κάλεσαν τους κατοίκους της Τεχεράνης να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Μόλυνση τροφίμων, νερού και αέρα που μπορεί να διαρκέσει χρόνια

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις τους, τα τοξικά χημικά που απελευθερώνονται από τις αεροπορικές επιδρομές σε πέντε εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων γύρω από την πόλη μπορεί να οδηγήσουν σε όξινη βροχή και να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, επηρεάζοντας το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα των πολιτών.

{https://x.com/FaytuksNetwork/status/2030373128195522780}

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί υγείας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες. Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι οι ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν μόλυνση τροφίμων, νερού και αέρα. Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους ρύπανση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τέτοιων επιθέσεων μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια, καθώς η καύση πετρελαίου και καυσίμων απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ενώ υπάρχει και κίνδυνος εκτεταμένης ρύπανσης του εδάφους και των υδάτινων πόρων.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 07:03

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών 10 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών

Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου

Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά

Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας

«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου