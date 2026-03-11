Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Το Σάββατο 7 Μαρτίου το Ισραήλ χτύπησε δεξαμενές πετρελαίου στις περιοχές Κουχάκ και Σαχράν στην Τεχεράνη, καθώς και στο Καράτζ δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές και μακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προειδοποιούν ειδικοί, την ώρα που διεθνείς οργανισμοί παρακολούθησης παραδέχονται ότι δυσκολεύονται να καταγράψουν πλήρως την έκταση των περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου.

Δύο ημέρες μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, η μεγάλη αποθήκη πετρελαίου Σαχράν (Shahran), στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης, καθώς και η αποθήκη καυσίμων Σαχρ-ε (Shahr-e), στα νότια της πόλης, εξακολουθούσαν να καίγονται.

{https://x.com/wammezz/status/2030985083474112845}

Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν σημαντικούς κόμβους αποθήκευσης και διανομής καυσίμων για την ιρανική πρωτεύουσα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες των επιθέσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία.

Αμέσως μετά τα πλήγματα, η ιρανική υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος και η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος κάλεσαν τους κατοίκους της Τεχεράνης να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Μόλυνση τροφίμων, νερού και αέρα που μπορεί να διαρκέσει χρόνια

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις τους, τα τοξικά χημικά που απελευθερώνονται από τις αεροπορικές επιδρομές σε πέντε εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων γύρω από την πόλη μπορεί να οδηγήσουν σε όξινη βροχή και να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, επηρεάζοντας το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα των πολιτών.

{https://x.com/FaytuksNetwork/status/2030373128195522780}

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί υγείας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες. Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι οι ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν μόλυνση τροφίμων, νερού και αέρα. Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους ρύπανση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τέτοιων επιθέσεων μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια, καθώς η καύση πετρελαίου και καυσίμων απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ενώ υπάρχει και κίνδυνος εκτεταμένης ρύπανσης του εδάφους και των υδάτινων πόρων.