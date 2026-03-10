ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 15:07
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια: Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:00
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,3% για τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 14:31
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 13:48
Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 13:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:53
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:21
Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 11:46
Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 11:19
Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού

Συνεχή αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας καταγγέλλει με κατεπείγουσα ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καθ. Γιάννης Μανιάτης.

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων όπου τουρκική φρεγάτα ζήτησε από το πλοίο «Ocean Connector», που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών από την Αμοργό στην Αστυπάλαια, να σταματήσει τις εργασίες του και να αποχωρήσει, ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προστασίας επενδύσεων σε δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών εντός των θαλασσίων ζωνών των κ-μ της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις αυξανόμενες παραβιάσεις της Τουρκίας στις ελληνικές θάλασσες, οι οποίες καταγράφονται και από την ίδια την Επιτροπή στην Έκθεση για την Τουρκία 2025, αλλά και στη μεγέθυνση της σημασίας των θαλάσσιων ζωνών για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει μέτρα προστασίας των ευρωπαϊκών επενδύσεων, ιδίως όταν αυτά αποτελούν έργα προτεραιότητας της ΕΕ, χρηματοδοτούμενα από την ίδια (το καλώδιο με Κύπρο, όπως και η οπτική ίνα χρηματοδοτούνται από το CEF). Επιπλέον, να ενημερώσει ποιες πρωτοβουλίες έχει ήδη αναλάβει, ενδεχομένως μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, εάν προφανώς η τελευταία έχει θέσει το θέμα στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τρίτη φορά, μετά το 2024, που η Τουρκία προσπαθεί να σταματήσει την πόντιση καλωδίων σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, μετά τα γεγονότα: α) ανοιχτά της Κάσου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), β) μεταξύ Λέσβου και Χίου για την ηλεκτρική διασύνδεση των δυο νησιών και γ) τώρα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας σε δίκτυο οπτικής ίνας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Η συνεχής αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή της Αν. Μεσογείου αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Όπως και στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), η Τουρκία παρεμποδίζει με στρατιωτικά μέσα την υλοποίηση της διασύνδεσης οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού. Συγκεκριμένα, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό κάλεσε το πλοίο πόντισης του καλωδίου, να σταματήσει τις εργασίες του και να αποχωρήσει από την περιοχή.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης διασύνδεσης οπτικών ινών SEA-SPINE (High-speed submarine Backbone for islands of the Aegean Sea) και κατατάσσεται στις προτεραιότητες της ΕΕ, με χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility.

Δεδομένου ότι η Έκθεση για την Τουρκία 2025 καταγράφει πως «συνεχίστηκαν οι αναφορές για παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, με αξιοσημείωτη αύξηση των περιστατικών σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς», και ότι οι θαλάσσιες ζώνες των κ-μ της ΕΕ αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την πράσινη και ψηφιακή μετάβασή της, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Ποια μέτρα εξετάζει η Επιτροπή για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ στις θαλάσσιες ζώνες των κ-μ της από παράνομες ενέργειας τρίτων κρατών;
  • Έχει ενημερώσει η ελληνική κυβέρνηση επίσημα για τις ανωτέρω εξελίξεις και αν ναι, έχουν αναληφθεί κοινές πρωτοβουλίες προστασίας αυτής της συγχρηματοδοτούμενης από το CEF στρατηγικής ευρωπαϊκής υποδομής;»

