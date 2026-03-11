Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20
Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων

Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 09:50

Στο «τραπέζι» οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της αγοράς, με έμφαση στη χρηματοδότηση, τη βιωσιμότητα και τη συνεργασία επιχειρηματικών και θεσμικών φορέων.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Deloitte Ελλάδος διοργάνωσε το ScaleUp Event 2026, συγκεντρώνοντας ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών (scale ups), επενδυτές και εκπροσώπους οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας. Στόχος της διοργάνωσης είναι η καθιέρωση μιας ετήσιας συνάντησης - πλατφόρμας ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περίπου 40 επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 30 scale-ups και περισσότεροι από 20 οργανισμοί, πολλοί από τους οποίους λειτουργούν ως επιταχυντές και υποστηρικτές της καινοτομίας. Η ευρεία σύνθεση των συμμετεχόντων ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικότητας, επενδυτικών κεφαλαίων και θεσμικών φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν εμπειρίες και την οπτική τους σχετικά με την ανάπτυξη των scale-ups, τις επενδυτικές τάσεις και τις ευκαιρίες διεθνούς επέκτασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι scale ups, στον ρόλο της ηγεσίας των ιδρυτών στη διαδικασία scaling, καθώς και στις εξελισσόμενες στρατηγικές επενδύσεων των venture capital funds και των θεσμικών επενδυτών.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης κεφαλαιαγορών και χρηματοδοτικών εργαλείων, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις επενδυτικές αποφάσεις, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης σε δυναμικούς κλάδους όπως οι δημιουργικές βιομηχανίες και ο αγροδιατροφικός τομέας.

Ο Κωνσταντίνος Βαΐτσας, Director of Innovation στην Deloitte Ελλάδος, σημείωσε σχετικά: «Πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε το Scale-Up Event με στόχο να δημιουργήσουμε έναν ετήσιο χώρο συνάντησης για ιδρυτές, επενδυτές και φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας. Σήμερα, η διοργάνωση συνεχίζει να λειτουργεί ως πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξης νέων συνεργασιών που ενισχύουν το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, και μεγαλώνει διαρκώς. Πρόκειται για έναν ρόλο τον οποίο η Deloitte υπηρετεί σταθερά, προωθώντας τη στρατηγική διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία. Είναι επίσης ιδιαίτερη χαρά να συναντιόμαστε με φίλους, συνεργάτες και άλλους εκπροσώπους του οικοσυστήματος, μία φορά τον χρόνο, σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον και να ανταλλάσσουμε απόψεις για τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας, όπως τις βιώνουμε σήμερα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 11 Μαρτίου 2026
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell 11 Μαρτίου 2026
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Sungrow ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των ελληνικών επιχειρήσεων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Sungrow ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των ελληνικών επιχειρήσεων

12 Ελληνικές Επιχειρήσεις και οι φορείς που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στα ESG Ratings φέτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

12 Ελληνικές Επιχειρήσεις και οι φορείς που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στα ESG Ratings φέτος

H Deloitte σύμβουλος της AKTOR για την κατασκευή και λειτουργία Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

H Deloitte σύμβουλος της AKTOR για την κατασκευή και λειτουργία Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ

Ελληνικές Επιχειρήσεις &amp; Βιωσιμότητα: Τι Αποκαλύπτει η Νέα Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ελληνικές Επιχειρήσεις & Βιωσιμότητα: Τι Αποκαλύπτει η Νέα Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE)

ΣΕΒ: Η διασφάλιση προβλέψιμου και ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΣΕΒ: Η διασφάλιση προβλέψιμου και ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ακριβή Ενέργεια και Ολιγοπώλια: Λύσεις για την Ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ακριβή Ενέργεια και Ολιγοπώλια: Λύσεις για την Ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων