ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
Τετάρτη, 11/03/2026 - 11:01

Ο ΕΣΠΕΝ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, επισημαίνει ότι η υπό διαβούλευση μελέτη δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το πραγματικό επίπεδο των απωλειών, καθώς βασίζεται κυρίως σε απολογιστικά στοιχεία χωρίς επαρκή ανάλυση των αιτίων που τις διαμορφώνουν.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι οι αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογιστικών και πραγματικών συντελεστών έχουν οδηγήσει τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικές εκ των υστέρων επιβαρύνσεις της αγοράς, δημιουργώντας οικονομικές επισφάλειες για τους προμηθευτές και στρεβλώσεις στη λειτουργία της λιανικής αγοράς. Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απωλειών στην Ε.Ε., σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος προτείνει την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική, με βασικό άξονα την ανάληψη της ευθύνης για τον περιορισμό των απωλειών από τον Διαχειριστή και τη δημιουργία σαφών κινήτρων για τη μείωσή τους, προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών.

Διαβάστε την επιστολή

