AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM

Στην ολοκλήρωση και παράδοση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 24,052 MW ιδιοκτησίας της V-RIDIUM AMVRAKIA στην περιοχή «Σαρδίνια Αμφιλοχίας» προχώρησε η AirEnergy A.E.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, περιελάβανε σταθερά αρθρωτά χαλύβδινα συστήματα στήριξης για την καλύτερη προσαρμογή στο βραχώδες ανάγλυφο με έντονες κλίσης. Συνολικά, η AirEnergy προχώρησε στην εγκατάσταση 43.652 πανελ διπλής όψης ισχύος 550-555Wp, 74 inverters ισχύος 350kW, 2 κεντρικών υποσταθμών των 8,96 MW και 1 των 6,40 MW.

Η AirEnergy ιδρύθηκε το 2008 για να επικεντρωθεί στην ενεργειακή μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον στην Ελλάδα.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν την Αξιολόγηση, Ανάπτυξη, Κατασκευή, Συμβουλευτική, Διαχείριση Έργων και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων Αιολικών Πάρκων και Ηλιακών Σταθμών.

Η AirEnergy συγκεντρώνει εξειδικευμένες γνώσεις και τεράστια εμπειρία, που συσσωρεύτηκαν σε μια μακρά περίοδο άνω των 17 ετών, σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει αναπτύξει έργα ΑΠΕ άνω των 2,2GW, ενώ έχει κατασκευάσει σημαντικά έργα, συνολικής ισχύος άνω των 300 MW, για πελάτες όπως η ΕNERCON, η IBERDROLA, η EDPR, η GREENVOLT, η VALOREM, η MORE ENERGY κ.α.