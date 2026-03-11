ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
Newsroom
Τετάρτη, 11/03/2026 - 12:58

Η εταιρεία εισέρχεται στο επόμενο στάδιο ανάπτυξής της, με ισχυρή θεσμική βάση και ενισχυμένη παρουσία στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη.

Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ολοκληρώνει τη θητεία του, έχοντας συμπληρώσει τρεις δεκαετίες στην ηγεσία της. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η εταιρεία καθιερώθηκε ως ηγέτιδα δύναμη της εγχώριας αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ παράλληλα ανέπτυξε διεθνή δραστηριότητα, με έμφαση στις αγορές της Ευρώπης.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει από την 30η Μαρτίου ο Αριστοτέλης Χαντάβας, μέχρι πρότινος Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power. Η διαδικασία της μετάβασης έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας και την ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων.

Ο κ. Μαραγκουδάκης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, υπηρετώντας ως Διευθύνων Σύμβουλος από την ίδρυσή της το 1997 μέχρι σήμερα. Υπό την καθοδήγησή του, η εταιρεία απέκτησε βαθιά τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής των ενεργειακών έργων, από τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και τη μακροχρόνια λειτουργία τους.

Κατά τη διάρκεια των τριάντα ετών της ηγεσίας του, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υλοποίησε έργα εθνικής σημασίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεχνικών και επενδυτικών προτύπων που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Το αντλησιοταμιευτικό συγκρότημα της Αμφιλοχίας, η σημαντικότερη υπό κατασκευή υποδομή αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα, τα αιολικά πάρκα του Καφηρέα, από τα μεγαλύτερα αιολικά συμπλέγματα στην Ελλάδα, καθώς και το έργο στον Άγιο Γεώργιο, ένα απαιτητικό εγχείρημα που εισήγαγε καινοτόμες μεθόδους κατασκευής, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της πορείας. Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα αυτών των επενδύσεων αποδεικνύουν στην πράξη την τεχνική της επάρκεια και την ικανότητά της να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες ενεργειακές υποδομές μεγάλης εμβέλειας.

Το 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας από τη Masdar, έναν από τους κορυφαίους διεθνώς Ομίλους στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ως πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης της Masdar για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, θέτει ως στρατηγικό στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου έργων σε λειτουργία ισχύος 6 GW έως το 2030. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αξιοποιώντας τη χρηματοδοτική ισχύ και τη διεθνή τεχνογνωσία του Ομίλου.

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, στέλεχος με πολυετή διεθνή εμπειρία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ισχυρή παρουσία στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χώρο. Έχει διατελέσει Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power και Πρόεδρος της SolarPower Europe, με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον κ. Μαραγκουδάκη για την ηγεσία και τη συνεργασία του όλα αυτά τα χρόνια. Το έργο του δημιούργησε τα ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούμε σήμερα την παρουσία μας στην Ανατολική Ευρώπη. Καλωσορίζω τον κ. Χαντάβα και προσβλέπω στη συνεργασία μας, με στόχο την παροχή προσιτής καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη στήριξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης».

Ο κ. Μαραγκουδάκης δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση σχεδόν τριάντα ετών στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κλείνει για μένα ένας κύκλος δημιουργίας. Νιώθω υπερηφάνεια για όσα συλλογικά καταφέραμε, ξεκινώντας από τα πρώτα, αβέβαια βήματα της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως τη σημερινή της ωρίμανση. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και δούλεψαν με γνώση, επιμονή και αίσθημα ευθύνης. Τίποτε από όσα πετύχαμε δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη δική τους προσπάθεια, την καθημερινή τους παρουσία και τη μεταξύ μας εμπιστοσύνη. Οφείλω ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Γεώργιο Περιστέρη, για τη διαχρονική του στήριξη, καθώς και στον σημερινό μας μέτοχο, τη Masdar, για την εμπιστοσύνη και την προοπτική που διαμορφώνει για την επόμενη φάση της εταιρείας. Η επόμενη ημέρα βρίσκει την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ώριμη και με σταθερές βάσεις. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα διοίκηση».

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας δήλωσε: «Αναλαμβάνω την ηγεσία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με αίσθημα τιμής και ευθύνης, σε μια στιγμή που η εταιρεία διαθέτει ισχυρές βάσεις, τεχνογνωσία και ανθρώπους με βαθιά εμπειρία στον κλάδο. Η πορεία που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί ένα πολύτιμο θεμέλιο για το επόμενο βήμα της ανάπτυξής μας. Στόχος μας είναι, σε στενή συνεργασία με την ομάδα της εταιρείας και με τη στήριξη της Masdar, να επιταχύνουμε την επόμενη φάση εξέλιξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο έργων μας και ενισχύοντας τον ρόλο μας ως ένας από τους σημαντικότερους περιφερειακούς ενεργειακούς πυλώνες στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης».

Η ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κ. Χαντάβα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, καθώς αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου της Masdar, στο πλαίσιο του στόχου του Ομίλου για την επίτευξη παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος καθαρής ενέργειας 100 GW έως το 2030.

