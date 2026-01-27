ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 07:10

H πρωτοβουλία της Microsoft έχει ως στόχο να μην επιβαρυνθούν οι τοπικές κοινωνίες με υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, την ώρα που η ζήτηση ενέργειας από την AI αυξάνεται ραγδαία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει το πρόσθετο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές όπου κατασκευάζει κέντρα δεδομένων, ώστε να μην αυξηθούν οι λογαριασμοί ρεύματος των απλών καταναλωτών.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκαλεί η ραγδαία επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και ασκούν πίεση στα τοπικά δίκτυα.

Η αυξημένη ζήτηση ρεύματος από τα data centers έχει οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών σε ορισμένες περιοχές και έχει εντείνει τις ανησυχίες των κοινοτήτων, τόσο για το κόστος όσο και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ πολλοί πολίτες φοβούνται ότι δεν θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη της AI.

Η Microsoft δηλώνει ότι, πέρα από την κάλυψη της κατανάλωσης των εγκαταστάσεών της, θα πληρώνει και για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου, επενδύοντας παράλληλα σε τοπικές υποδομές, εκπαίδευση και προγράμματα δεξιοτήτων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα κέντρα δεδομένων μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, χωρίς να μετακυλίουν το κόστος στους κατοίκους, παρουσιάζοντας την επέκταση της AI ως το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία των αμερικανικών υποδομών.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία της Microsoft συνδέεται και με πολιτικές εξελίξεις, καθώς έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ώστε οι πολίτες να μην επωμιστούν το κόστος της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας της AI.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα ζητήσει φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιοχές όπου επενδύει, επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες για τοπικές επιβαρύνσεις χωρίς αντίκρισμα.

Επιπλέον, δηλώνει ότι θα καλύπτει και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας των data centers, χρηματοδοτώντας έργα «αναπλήρωσης» υδάτινων πόρων όπου απαιτείται, αλλά και προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και εκπαίδευσης σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, στόχος είναι τα κέντρα δεδομένων να λειτουργήσουν ως μοχλός ευρύτερης τοπικής ανάπτυξης και όχι ως πηγή οικονομικής ή κοινωνικής επιβάρυνσης.

Πηγή: CNN

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 07:10

