Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

H πρωτοβουλία της Microsoft έχει ως στόχο να μην επιβαρυνθούν οι τοπικές κοινωνίες με υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, την ώρα που η ζήτηση ενέργειας από την AI αυξάνεται ραγδαία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει το πρόσθετο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές όπου κατασκευάζει κέντρα δεδομένων, ώστε να μην αυξηθούν οι λογαριασμοί ρεύματος των απλών καταναλωτών.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκαλεί η ραγδαία επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και ασκούν πίεση στα τοπικά δίκτυα.

Η αυξημένη ζήτηση ρεύματος από τα data centers έχει οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών σε ορισμένες περιοχές και έχει εντείνει τις ανησυχίες των κοινοτήτων, τόσο για το κόστος όσο και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ πολλοί πολίτες φοβούνται ότι δεν θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη της AI.

Η Microsoft δηλώνει ότι, πέρα από την κάλυψη της κατανάλωσης των εγκαταστάσεών της, θα πληρώνει και για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου, επενδύοντας παράλληλα σε τοπικές υποδομές, εκπαίδευση και προγράμματα δεξιοτήτων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα κέντρα δεδομένων μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, χωρίς να μετακυλίουν το κόστος στους κατοίκους, παρουσιάζοντας την επέκταση της AI ως το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία των αμερικανικών υποδομών.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία της Microsoft συνδέεται και με πολιτικές εξελίξεις, καθώς έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ώστε οι πολίτες να μην επωμιστούν το κόστος της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας της AI.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα ζητήσει φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιοχές όπου επενδύει, επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες για τοπικές επιβαρύνσεις χωρίς αντίκρισμα.

Επιπλέον, δηλώνει ότι θα καλύπτει και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας των data centers, χρηματοδοτώντας έργα «αναπλήρωσης» υδάτινων πόρων όπου απαιτείται, αλλά και προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και εκπαίδευσης σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, στόχος είναι τα κέντρα δεδομένων να λειτουργήσουν ως μοχλός ευρύτερης τοπικής ανάπτυξης και όχι ως πηγή οικονομικής ή κοινωνικής επιβάρυνσης.

