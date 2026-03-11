ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη

Ακόμα μία φορά γίνεται πλασιέ συμφερόντων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα πλήρωσε τους πειραματισμούς του με την απόλυτη πρόσδεση του ενεργειακού μείγματος στο φυσικό αέριο. Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη.
Τετάρτη, 11/03/2026 - 14:43
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέει «όχι» σε κάθε μορφή πυρηνικής ενέργειας, είναι επικίνδυνη και ιδιαίτερα για τα δεδομένα της Ελλάδας, μιας σεισμογενούς χώρας. Είναι ασύμβατη με το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε, δεν είναι οικονομική, δεν είναι φτηνότερη από τις ΑΠΕ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου.