ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέει «όχι» σε κάθε μορφή πυρηνικής ενέργειας, είναι επικίνδυνη και ιδιαίτερα για τα δεδομένα της Ελλάδας, μιας σεισμογενούς χώρας. Είναι ασύμβατη με το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε, δεν είναι οικονομική, δεν είναι φτηνότερη από τις ΑΠΕ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου.