Η ΕΤΕπ εγκρίνει χρηματοδότηση άνω των 9 δις. ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ενεργειακής αυτονομίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την εμβάθυνση των στρατηγικών συνεργασιών σε όλο τον κόσμο.

Το πακέτο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για εταιρείες στην Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Η στήριξη θα διοχετευθεί μέσω τοπικών τραπεζών για την υποστήριξη κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, του διαστήματος, της ενέργειας και της γεωργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε επίσης χρηματοδότηση για δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία και την Ελλάδα, ηλιακή ενέργεια στην Ιταλία και υποδομές τηλεθέρμανσης στη Λιθουανία. Αυτές οι επενδύσεις θα μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα και θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Η νέα χρηματοδότηση της ΕΤΕπ καλύπτει επίσης μια βασική σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Κροατίας και Ουγγαρίας και νοσοκομεία στη Γαλλία και την Πολωνία.

«Οι χρηματοδοτήσεις και οι εγγυήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ υποστηρίζουν καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν και να επεκταθούν σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενεργειακή αυτονομία, ο χώρος, η ασφάλεια και η άμυνα», δήλωσε η Πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο. «Η Ευρώπη πράττει τα λεγόμενα, επενδύει με σκοπό και ολοκληρώνει τις εργασίες της».