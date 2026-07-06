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Πώς θα καταλάβετε ότι ένα πολύπριζο δεν είναι πλέον ασφαλές

Πώς θα καταλάβετε ότι ένα πολύπριζο δεν είναι πλέον ασφαλές
Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 06/07/2026 - 06:44
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Οι συχνές καταιγίδες, οι διακοπές ρεύματος και η βαριά χρήση μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής ενός πολύπριζου.

Τα πολύπριζα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονου σπιτιού, καθώς τροφοδοτούν από ένα απλό φωτιστικό μέχρι τους υπολογιστές μας.

Ωστόσο, όσο χρηστικά κι αν είναι, δεν κρατάνε για πάντα. Όπως όλες οι ηλεκτρολογικές συσκευές, φθείρονται με την πάροδο του χρόνου.

Τα εσωτερικά τους εξαρτήματα εξασθενούν από τη συνεχή χρήση, την έκθεση στη θερμότητα ή τις υπερτάσεις του ρεύματος - ειδικά αν πρόκειται για πολύπριζα ασφαλείας.

Τα πολύπριζα ασφαλείας καλό είναι να αντικαθίστανται κάθε τρία έως πέντε χρόνια.

Ορισμένα ίσως χρειαστούν αλλαγή νωρίτερα, ανάλογα με τη χρήση και τον αριθμό των αυξομειώσεων τάσης που έχουν απορροφήσει.

Πώς θα καταλάβετε ότι το πολύπριζο χρειάζεται αλλαγή

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους ελέγχου είναι η ενδεικτική λυχνία. Πολλά σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν ένα λαμπάκι με την ένδειξη «protected». Αν αυτό σβήσει, σημαίνει ότι η προστασία από υπερτάσεις έχει λήξει. Το πολύπριζο μπορεί να συνεχίσει να δίνει ρεύμα, αλλά οι συσκευές σας είναι πλέον εκτεθειμένες.

Παράλληλα, πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στα εμφανή σημάδια φθοράς.

Ένα πολύπριζο που ζεσταίνεται ασυνήθιστα, έχει σημάδια καψίματος, φθαρμένο καλώδιο, χαλαρές υποδοχές ή βγάζει μυρωδιά καμένου, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.

Επίσης, πολλές πυροσβεστικές υπηρεσίες συνιστούν την αλλαγή τους όταν ξεπερνούν την πενταετία, ειδικά αν σηκώνουν μεγάλα φορτία καθημερινά.

Οι παράγοντες που επιταχύνουν τη φθορά

Οι συχνές καταιγίδες, οι διακοπές ρεύματος και η βαριά χρήση μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής ενός πολύπριζου.

Αν μένετε σε περιοχή με συχνές αυξομειώσεις τάσης, το πολύπριζο ασφαλείας φθείρεται ταχύτερα, καθώς απορροφά συνεχώς μικρά «σοκ» του δικτύου.

Θεωρείται μάλιστα επιβεβλημένο να το αλλάζετε μετά από έναν έντονο κεραυνό ή μια μεγάλη υπέρταση, καθώς τα εσωτερικά προστατευτικά εξαρτήματα μπορεί να έχουν καταστραφεί, ακόμη κι αν εξωτερικά φαίνεται άθικτο.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος χρήσης. Τα κοινά πολύπριζα δεν είναι σχεδιασμένα για ενεργοβόρες οικιακές συσκευές όπως ψυγεία, αερόθερμα, φούρνους μικροκυμάτων ή φριτέζες αέρος. Η σύνδεση τέτοιων συσκευών μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση και αποτελεί συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς.

Εναλλακτικές λύσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια

Αν το σπίτι σας είναι γεμάτο πολύπριζα, ίσως είναι ώρα να εξετάσετε πιο μόνιμες λύσεις.

Τα έξυπνα πολύπριζα βοηθούν στη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης, διακόπτοντας αυτόματα την τροφοδοσία στις συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής (standby).

Ωστόσο, για παλαιότερα σπίτια με περιορισμένες υποδοχές, η ασφαλέστερη και πιο πρακτική αναβάθμιση είναι η κλήση ενός αδειούχου ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση πρόσθετων επίτοιχων πριζών.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 06:44
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