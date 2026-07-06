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Γιατί τα κλιματιστικά παραμένουν είδος πολυτελείας στην Ευρώπη

Γιατί τα κλιματιστικά παραμένουν είδος πολυτελείας στην Ευρώπη
Evgeniy Beloshytskiy on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 06/07/2026 - 06:44
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Μόλις το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό.

Καθώς το καλοκαίρι μπαίνει για τα καλά στην κορύφωσή του, εκατομμύρια άνθρωποι κρατούν τα κλιματιστικά τους αναμμένα για να αντιμετωπίσουν το κύμα καύσωνα.

Για όσους ζουν στην βόρεια Ευρώπη, ωστόσο, το κλιματιστικό είναι πολυτέλεια, καθώς τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα - αν όχι εντελώς ανύπαρκτα.

Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα δείχνουν ότι μόλις το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό.

Η βασική αιτία κρύβεται στο γεγονός ότι, μέχρι πρόσφατα, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν άμεση ανάγκη για κάτι τέτοιο. Ο καλοκαιρινός καιρός ήταν συνήθως ήπιος, με τα κύματα έντονης ζέστης να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Έτσι, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κατοικιών εστιαζε κυρίως στη διατήρηση της θερμότητας κατά τους ψυχρούς μήνες, ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από το κρύο. Ωστόσο, εξαιτίας της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας, οι ευρωπαϊκές χώρες έρχονται πλέον αντιμέτωπες με ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι η ζήτηση για συστήματα κλιματισμού ξεπερνά πλέον τις δυνατότητες πολλών χωρών. Επειδή τα σπίτια δεν είχαν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν σύγχρονες μονάδες, η μόνη λύση είναι η εκ των υστέρων τοποθέτηση και μετατροπή, μια διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρή και τεχνικά δύσκολη.

Παράλληλα, υπάρχει το ζήτημα του υψηλού κόστους ενέργειας και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος, που επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Την ίδια στιγμή, οι έντονες συζητήσεις γύρω από τις εκπομπές ρύπων και την ενεργειακή απόδοση φρενάρουν τη μαζική υιοθέτηση του AC στην Ευρώπη, παρόλο που οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Εναλλακτικές μέθοδοι δροσιάς στην Ευρώπη

Η προσπάθεια να γίνουν τα συστήματα κλιματισμού πιο προσιτά στους Ευρωπαίους γίνεται με αργά βήματα, εν μέρει λόγω του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εγκαταστάτες θα υποχρεούνται να παρέχουν εκ των προτέρων στους πελάτες αναλυτικές πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση των μηχανημάτων.

Στόχος είναι οι καταναλωτές να κατανοούν πλήρως τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των συστημάτων HVAC (Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού) στους λογαριασμούς ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας.

Επειδή το κλιματιστικό είναι λιγότερο διαδεδομένο στην Ευρώπη, επιστρατεύονται ορισμένες βασικές στρατηγικές για την ανακούφιση από τη ζέστη. Αυτές περιλαμβάνουν τη σκίαση από τον ήλιο, τη βελτίωση της φυσικής ροής του αέρα μέσω του σωστού αερισμού και τη χρήση δομικών υλικών που επιβραδύνουν τη συσσώρευση θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα φορητά κλιματιστικά και οι κινητές μονάδες AC κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Θετικά λειτουργούν και ορισμένες εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως η φύτευση δέντρων για σκιά και η χρήση ανακλαστικών ή θερμοανθεκτικών υλικών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Σε ατομικό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι επιστρέφουν και σε πιο παραδοσιακές μεθόδους για να δροσιστούν. Οι φορητοί και επαναφορτιζόμενοι ανεμιστήρες αποτελούν δημοφιλή λύση, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο σπίτι όσο και στις μετακινήσεις.

Την ίδια στιγμή, στην αγορά εμφανίζονται νεότερα προϊόντα, όπως ανεμιστήρες υδρονέφωσης που προσθέτουν σταγονίδια νερού στη ροή του αέρα για μεγαλύτερη αίσθηση δροσιάς, αλλά και «φορητά κλιματιστικά» που τοποθετούνται γύρω από τον λαιμό, βοηθώντας στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 06:44
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