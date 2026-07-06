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Ο «πόλεμος» του θερμοστάτη: Έξι τρόποι για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι με την θερμοκρασία στο κλιματιστικό
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Newsroom
Δευτέρα, 06/07/2026 - 06:44
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Η εύρεση μιας θερμοκρασίας που να ικανοποιεί όλα τα μέλη του σπιτιού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του καλοκαιριού.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο θερμοστάτης αποτελεί συχνά εστία έντασης, ειδικά σε σπίτια όπου συγκατοικούν… διαφορετικές γενιές.

Με μερικές έξυπνες υποχωρήσεις, ωστόσο, μπορείτε να εξασφαλίσετε την άνεση όλων, διατηρώντας την οικογενειακή ειρήνη και αποφεύγοντας τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος.

Γιατί διαφωνούμε;

Οι ηλικιωμένοι κρυώνουν πιο εύκολα λόγω της επιβράδυνσης του μεταβολισμού και της κυκλοφορίας του αίματος, ενώ οι νεότεροι ζεσταίνονται αμέσως. Παράλληλα, τα δωμάτια των ορόφων είναι πάντα πιο ζεστά από το ισόγειο. Αν και δεν υπάρχει χρυσή τομή, οι ειδικοί προτείνουν ως ιδανική θερμοκρασία τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πριν ξεκινήσει η κόντρα, βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι συντηρημένο και τα φίλτρα καθαρά, ώστε να αποδίδει σωστά.

Στη συνέχεια, εφαρμόστε τις παρακάτω συμβουλές:

1. Επιστρατεύστε τους ανεμιστήρες

Ένας ανεμιστήρας οροφής που γυρίζει αριστερόστροφα κατανέμει ομοιόμορφα τον ψυχρό αέρα. Αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη 1-2 βαθμούς υψηλότερα, χωρίς να χάσετε σε δροσιά.

2. Τοποθετήστε ασύρματους αισθητήρες

Συνήθως οι θερμοστάτες βρίσκονται σε διαδρόμους, με αποτέλεσμα το κλιματιστικό να σβήνει πριν δροσίσει το υπόλοιπο σπίτι. Οι οικονομικοί αισθητήρες χώρου «διαβάζουν» τη θερμοκρασία στα δωμάτια που πραγματικά κάθεστε και προσαρμόζουν την ψύξη εκεί.

3. Επενδύστε σε έναν έξυπνο θερμοστάτη

Ένας έξυπνος θερμοστάτης διατηρεί σταθερή τη ροή του αέρα αντί να ανοιγοκλείνει συνεχώς, εξοικονομώντας ενέργεια. Επιπλέον, επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία κάθε δωματίου ανάλογα με τις προτιμήσεις του ενοίκου του.

4. Μπλοκάρετε τον ήλιο εξαρχής

Μην αφήνετε τη ζέστη να μπει στο σπίτι. Οι ισοθερμικές κουρτίνες και, ακόμα καλύτερα, οι ειδικές προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών συγκρατούν την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να κρύβουν τη θέα, μειώνοντας δραματικά το φορτίο του κλιματιστικού.

5. Προσωπικές λύσεις δροσιάς (και θαλπωρής)

Εφοδιάστε όσους ζεσταίνονται πολύ με μικρούς ανεμιστήρες γραφείου ή πετσέτες δροσιάς.

Αντίθετα, παροτρύνετε τους μεγαλύτερους σε ηλικία να έχουν κοντά τους μια ελαφριά ζακέτα ή κουβέρτα όταν μαζεύεται όλη η οικογένεια στο σαλόνι, ώστε να μην υποφέρουν οι υπόλοιποι.

Πηγή: realtor.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 06:44
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