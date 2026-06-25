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Ο χάρτης των ενεργειακών κοινοτήτων: Πού προχωρούν και πού ακυρώνονται τα περισσότερα έργα

Ο χάρτης των ενεργειακών κοινοτήτων: Πού προχωρούν και πού ακυρώνονται τα περισσότερα έργα
Άννα Διανά
Πέμπτη, 25/06/2026 - 08:02
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Παρά τη συνεχή αύξηση του αριθμού των ενεργειακών κοινοτήτων τα τελευταία χρόνια, τα νέα έργα εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης, ενώ οι ακυρώσεις συσσωρεύονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του Green Tank, η Κεντρική Μακεδονία διατηρεί την πρωτιά τόσο σε αριθμό ενεργειακών κοινοτήτων όσο και σε ηλεκτρισμένη ισχύ, αλλά ταυτόχρονα καταγράφει και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ακυρωμένων έργων. Την ίδια ώρα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία συγκεντρώνουν τα περισσότερα ώριμα έργα που βρίσκονται πιο κοντά στην υλοποίηση, σκιαγραφώντας τον νέο χάρτη των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Με βάση τα στοιχεία του Green Tank, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο «κάστρο» των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Από τη θεσμοθέτηση του μοντέλου το 2018 έως και τον Μάιο του 2026 έχουν συσταθεί 712 ενεργειακές κοινότητες, οι περισσότερες πανελλαδικά, ενώ στην ίδια περιφέρεια καταγράφεται και η μεγαλύτερη ηλεκτρισμένη ισχύς, η οποία φθάνει τα 611,5 MW. Ωστόσο, η περιοχή κατέχει και μία λιγότερο τιμητική πρωτιά, καθώς συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ισχύ ακυρωμένων έργων χαμηλής και μέσης τάσης, η οποία ανέρχεται σε 733,8 MW.

Στη δεύτερη θέση ως προς την ηλεκτρισμένη ισχύ βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 514 MW, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στα έργα υψηλής τάσης που έχουν αναπτυχθεί στη Φθιώτιδα και την Αιτωλοακαρνανία. Αντίθετα, στη δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των ενεργειακών κοινοτήτων βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 360 κοινότητες και ηλεκτρισμένη ισχύ 394,8 MW.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των εκκρεμών έργων, δηλαδή όσων δεν έχουν ακόμη ηλεκτριστεί ή ακυρωθεί. Η Θεσσαλία συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ισχύ εκκρεμών έργων ενεργειακών κοινοτήτων, η οποία φθάνει τα 190,3 MW. Μάλιστα, 52,3 MW ή το 27,5% αυτών διαθέτουν ήδη σύμβαση σύνδεσης, γεγονός που τα φέρνει ένα βήμα πριν από την υλοποίηση.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με 103,4 MW εκκρεμών έργων, εκ των οποίων τα 55,6 MW έχουν εξασφαλίσει σύμβαση σύνδεσης. Η ίδια περιφέρεια διατηρεί ακόμη μία πρωτιά, καθώς η ακυρωμένη ισχύς της, που φθάνει τα 410,2 MW, είναι σχεδόν τετραπλάσια από την ηλεκτρισμένη ισχύ των 110,6 MW.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα στα νησιά. Αν και η Κρήτη συγκεντρώνει τις περισσότερες ενεργειακές κοινότητες, συνολικά 85, η ηλεκτρισμένη ισχύς περιορίζεται στα 19,1 MW, ενώ τα ακυρωμένα έργα φτάνουν τα 145,4 MW. Αντίθετα, στα Ιόνια Νησιά η ηλεκτρισμένη ισχύς ανέρχεται σε 23,1 MW, ξεπερνώντας την Κρήτη, παρά το μικρότερο πλήθος κοινοτήτων. Ωστόσο, το σύνολο των ηλεκτρισμένων έργων στην Κρήτη είναι αυτοπαραγωγής, ενώ αντίθετα όλα τα ηλεκτρισμένα έργα στα Ιόνια είναι εμπορικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι περιοχές που εντάσσονται στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή η Δυτική Μακεδονία, τμήματα της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας, καθώς και η Κρήτη και τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Για τις περιοχές αυτές ενεργοποιήθηκε το 2023 το πρώτο πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων αυτοπαραγωγής από ενεργειακές κοινότητες, συνολικού προϋπολογισμού 41,8 εκατ. ευρώ. Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι μόνο οι δήμοι και συναφείς φορείς, ενώ προϋπόθεση για χρηματοδότηση είναι τα σχετικά έργα να έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ως αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών, σχεδόν 3 χρόνια μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, έχει χρηματοδοτηθεί μόνο η ενεργειακή κοινότητα του δήμου Κοζάνης με 5.4 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 7 MW φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες του δήμου, ενώ έχει ενταχθεί στο ΠΔΑΜ και ένα επιπλέον τέτοιο έργο για την ενεργειακή κοινότητα του δήμου Βοίου με 6.4 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 8.9 MW φωτοβολταϊκών.

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