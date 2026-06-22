Σταθερότητα στη χονδρική αγορά ρεύματος- Οι πρώτες ενδείξεις για τα τιμολόγια Ιουλίου

Χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις αναμένεται να κυλήσει και ο Ιούλιος για τα νοικοκυριά, καθώς η χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα, περιορίζοντας τον κίνδυνο σημαντικών ανατιμήσεων στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Οι λίγες συνεδριάσεις του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας που απομένουν μέχρι το τέλος Ιουνίου είναι δύσκολο να ανατρέψουν την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις 22 πρώτες ημέρες του Ιουνίου με την μέση τιμή στα 88,49 ευρώ/MWh όταν το ίδιο διάστημα του προηγούμενου μήνα ήταν στα 88,89 ευρώ/MWh.

Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με αποτέλεσμα η τιμή της χονδρικής να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα παρά την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου. Πάντως πιέσεις στην αγορά ασκούνται από την τιμή του φυσικού αερίου που την περασμένη Παρασκευή διαμορφώθηκε στα 42,2 ευρώ/MWh στο ολλανδικό hub TTF για τα συμβόλαια του Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι η κατ΄αρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δημιούργησε προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των υγρών καυσίμων φαίνεται ότι στο φυσικό αέριο η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι τιμές του, όπως αποτυπώνονται στο συμβόλαιο TTF, έχουν μεν αποκλιμακωθεί αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με το πετρέλαιο. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αγορά διατηρεί χαμηλά τις τιμές και μάλιστα για πολλές ημέρες βρίσκεται μεταξύ των φθηνότερων της Ευρώπης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καύσωνες που επικρατούν εκεί αυξάνουν τη ζήτηση και κατ΄επέκταση την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδεικτική είναι η εικόνα της αγοράς για σήμερα 22 Ιουνίου όπου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 82,87 ευρώ/MWh και είναι η χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη πλην των σκανδιναβικών αγορών. Οι ΑΠΕ κυριάρχησαν στο ενεργειακό μείγμα στις 22 Ιουνίου, καλύπτοντας το 62,02% της ηλεκτροπαραγωγής με 123.513 MWh. Ακολούθησε το φυσικό αέριο με συμμετοχή 29,17% και παραγωγή 58.090 MWh, ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά συνέβαλαν με 5,32% και 10.603 MWh.

Αντιστοίχως χαμηλές είναι και οι τιμές στις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα στην αγορά της Βουλγαρίας η τιμή διαμορφώνεται στα 91,5 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 124,05 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 125,41 ευρώ/MWh, στην Πολωνία στα 123,72 ευρώ/MWh, στην Αυστρία στα 124,47 ευρώ/MWh, στη Γερμανία στα 124,09 ευρώ/MWh, στο Βέλγιο στα 124 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 106,8 ευρώ/MWh και στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 99,89 ευρώ/MWh. Η ιταλική αγορά παραμένει από τις ακριβότερες στην Ευρώπη λόγω της εξάρτησης της από το φυσικό αέριο. Έτσι η μέση τιμή στην Ιταλία να είναι στα 141,82 ευρώ/MWh.

Στην εγχώρια αγορά οι τιμές για πολλές ώρες στη διάρκεια του 24ώρου και συγκεκριμένα από 9:30 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα είναι ελαφρώς αρνητικές στα -0,01 ευρώ/MWh, ενώ η ανώτατη τιμή είναι τα 191,08 ευρώ/MWh στις 5 το απόγευμα. Οι ΑΠΕ συμμετέχουν στο μείγμα παραγωγής με το εντυπωσιακό ποσοστό του 62,02% και ακολουθεί το φυσικό αέριο με 29,17%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 5,32% οι εισαγωγές με 1,29% και οι μπαταρίες με μόλις 0,24%. Υψηλές στο 20,31% είναι και οι εξαγωγές ρεύματος προς τις γειτονικές χώρες.